أوديجارد سيبقى في سوسييداد لعام آخر بموافقة ريال مدريد

خطوة مناسبة أم لا؟

أكد روبيرتو أولابي، المدير الرياضي لريال سوسييداد، على ثقته بأن مارتن أوديجارد سيمكث عامًا آخر في الأنويتا ولن تقوم إدارة ريال مدريد بممانعة ذلك، رغم ما تزعمه الصحف عن إمكانية عودته لسانتياجو برنابيو الموسم المقبل.

وكان سوسييداد قد استعار أوديجارد في صيف 2019 لمدة عامين، لكن بعد التألق اللافت للنظر في أول مواسمه، بدأت الشائعات تسري في الصحف الإسبانية عن رغبة زين الدين زيدان في قطع إعارة الدنماركي وإعادته لمدريد من جديد.

اللاعب نفسه في تصريحات سابقة أبدى بوضوح رغبته في إكمال إعارته مع سوسييداد كما هو مخطط له، في الوقت الذي أكد فيه أولابي على أن ناديه مطمئن لذلك في ظل العلاقة المميزة التي تجمعه بإدارة ريال مدريد.

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أولابي في تصريحات لصحيفة ماركا قال "قرر مارتن القدوم إلينا بعد أن أتفق مع ليفركوزن، أتخيل أنه أحب ما سمعه ورآه منّا، وأنا أفهم أن الوضع مشابه للوضع الحالي أيضًا".

كما أضاف "علينا أن ندعه يعبر عن نفسه، ليس كلاعب فحسب، بل كشخص. لدينا علاقة خاصة مع ريال مدريد، هناك محادثة مفتوحة وهم يعرفون كيف يكون مارتن وما يفكر فيه".

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وأتم "أنا متفائل نظرًا لما أراه على وجه أوديجارد، لديّ الكثير من الثقة به، ليس فقط كلاعب ولكن فيما يتعلق بمن يكون. أنا قلق عليه أكثر مما يقلق مسؤولو مدريد عليه".

يذكر أن صاحب الـ21 عامًا قد سجل سبعة أهداف ومرر ثماني تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني مع سوسييداد قبل توقف النشاط في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.