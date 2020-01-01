القبض على حكم بدوري الأبطال بتهمة الدعارة وحيازة مخدرات

سبق وأن أدار إحدى مباريات ليفربول هذا الموسم

ورطة كبيرة تعرض لها الحكم الدولي السلوفيني سلافكو فينسيتش، بعد تورطه المزعوم مع إحدى عصابات الدعارة والمخدرات هذا الأسبوع.

الحكم السلوفيني أدار بعض المباريات الأوروبية في الفترة الأخيرة بالدوري الأوروبي ودوري الأبطال، كان أبرزها ليفربول وجينك في دور المجموعات من النسخة الحالية هذا الموسم.

صحيفة "24Sata" الكرواتية، أكدت أن السلطات في البوسنة والهرسك، ألقت القبض عليه في كابينة بمدينة بيليينا، بعد العثور على تسع فتيات و26 رجلاً ومخباً للأسلحة والكوكايين.

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وقامت الشرطة باعتقال فينسيتش الذي عمل كمساعد في بطولة يورو 2012، إلى جانب تيانا ماكسيموفيتش، التي يُعتقد أنها زعيمة عصابة الدعارة.

وتمكنت القوات البوسنية من القبض على ماكسيموفيتش، خلال محاولتها عبور الحديد مع كرواتيا في قارب كان يحمل أيضاً ثلاث سيدات.

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وفي نهاية تقريرها كشفت الصحيفة الكرواتية، أن فينسيتش قد لا يكون متورطاً بشكل مباشر في العملية، ولكنه تواجد مع 26 رجلاً بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية غير قانونية.