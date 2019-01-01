أوديجارد يحسم الجدل بشأن عودته لريال مدريد

تعرف على تصريحات أوديجارد حول مستقبله مع ريال مدريد

أكد مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد المعار إلى ريال سوسيداد، رغبته الاستمرار مع الفريق الباسكي لموسم إضافي وعدم العودة إلى النادي الملكي في صيف 2020.

أوديجارد رحل إلى سوسيداد على سبيل الإعارة لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وقال أوديجارد في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "الخطة هي البقاء لموسمين في ريال سوسيداد وأعتقد أنّ هذا ما يحدث ولكني أترك هذا الأمر للمستقبل وسوف أرى إن قرر الفريق تمديد الإعارة من عدمه".

وتابع: "هدفي أن أعود في المستقبل إلى ريال مدريد وأصبح لاعبًا في الفريق بصورة أساسية وأحقق النجاح ولهذا السبب وقعت معه منذ أن كنت صغيرًا ولكني لا أتعجل الأمر ولا أبالي إن كنت سألعب هناك موسمين أو خمسة المهم أن أشارك وأساهم في التتويج بالألقاب".

اللاعب النرويجي أكد أنّه لن يحتفل إن سجل في مرمى ريال مدريد مع سوسيداد كما لن يحتفل أيضًا حينما ينضم إلى الملكي ويواجه الفريق الباسكي.

واختتم: "لا أقارن نفسي بأي لاعب في ريال مدريد وعلاقتي جيدة مع فيدي فالفيردي ونتحدث كثيرًا وهو لاعب في غاية الأهمية للنادي. أتمنى أن يحقق ريال مدريد بطولة الدوري الموسم الجاري".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحصد لقب الليجا سوى مرتين فقط خلال آخر 10 سنوات.