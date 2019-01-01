رسميًا - أوديجارد ينضم لصفوف ريال سوسيداد على سبيل الإعارة

نادي ريال مدريد يعلن عن موافقة على رحيل لاعبه مارتن أوديجارد لريال سوسيداد على سبيل الإعارة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن موافقته على رحيله لاعبه النرويجي الشاب مارتن أوديجارد على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وأكد من خلاله أن الاتفاق سيذهب باللاعب الشاب لصفوف فريق ريال سوسيداد بداية من الموسم الجديد.

ريال مدريد يُعلن إعارة لاعبه مارتين أوديجارد إلى نادي ريال سوسيداد لمدة موسم واحد ⭕️ pic.twitter.com/lZwMYN3paN — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يوليو ٢٠١٩

وكتب النادي: "ريال مدريد وسوسيداد اتفقا على إعارة اللاعب مارتن أوديجارد حتى نهاية الموسم المقبل، في الـ ٣٠ من يونيو ٢٠٢٠".

وفشل أوديجارد على مدار السنوات القليلة الماضية له في صفوف ريال مدريد أن يدخل في التشكيلة الأساسية للفريق الأول.

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وخرج اللاعب النرويجي في عدة فترات إعارات كان يعود منها في كل مرة على أمل المشاركة مع الفريق الأول لكن دون فائدة.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لصفوف ريال مدريد في يناير من عام ٢٠١٧ وخاض لقاءين مع الفريق الأول بواقع ١٢٢ دقيقة.