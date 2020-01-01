أودوي يحلم بالسير على نهج ثنائي تشيلسي

أودوي يعتبر نفسه مشجعاً للبلوز منذ فترة طويلة

يتمنى هودسون أودوي، لاعب تشيلسي أن يسير على نهج قدوة طفولته مع البلوز، ديديه دروجبا وإيدين هازارد

ويستعد أودوي لمواجهة مانشستر يونايتد، مساء اليوم في إطار ختام مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي .

وقال أودوي في تصريحات صحفية: "أنا من مشجعين تشيلسي منذ انضمامي للفريق، وصدقوني عندما تكون مشجعاً لفريق تلعب له فإن الإحساس يكون عظيماً".

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وواصل: "لا يمكنكم تصديق ذلك، ولكني في طفولتي كنت أجلس في المدرجات وأشاهد لاعبين مثل دروجبا وهازارد وويليان، فهم يلعبوا في نفس مركزي والآن أحلم بالسير على نهجهم".

وتابع: "لذلك عندما حصلت على فرصتي ولعبت مباراتي الأولى بجوار هازارد، كان الإحساس رائعاً".

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وشارك اللاعب الشاب في مباراته الأولى مع البلوز، خلال يناير 2018 أمام نيوكاسل بكأس الاتحاد الإنجليزي.

جدير بالذكر أن صاحب الـ 19 عاماً، مع تشيلسي في 53 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل ثمانية أهداف وصناعة 10 آخرين.