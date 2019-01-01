أوبلاك لليفربول: أنا معتاد على مقابلة الكبار!

تصريحات شجاعة..

لا يخشى يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، إذ أكد على أنه "معتاد" على مواجهة الكبار من خلال ما خاضه من مباريات عديدة في مختلف البطولات بمسيرته.

أوبلاك يُعد واحدًا من أبرز الحراس في العالم، وتعج المباريات بتصديات أقل ما توصف بالأسطورية له، مما يشكل عاملًا هامًا لقوة كتيبة دييجو سيميوني، ويبدو أن ثقته بنفسه وبفريقه ليس لها حدود.

الدولي السلوفيني تحدث بعد قرعة دوري الأبطال عن مواجهة الليفر، وقال "ليفربول فريق رائع ولديه لاعبون جيدون ولكننا سنلاقيهم بحماس كبير، أتمنى أن نُظهر في الملعب ما هو ضروري من أجل عبور بوابتهم.".

كما أضاف "إنهم يلعبون بشكل جيد للغاية، لكنهم مبارتان ولديهما من التعقيد ما يكفي، ليس لدي أي شك أننا إذا فعلنا كل شيء بالطريقة الصحيحة فإننا نستطيع أن نجتازهم ونعبر لربع النهائي.".

أول تعليق من رويس على قرعة دوري أبطال أوروبا

ليفربول لم يتلق سوى هزيمة واحدة هذا الموسم في مختلف المسابقات كانت بدوري الأبطال على يد نابولي في السان باولو، وكتيبة المدرب يورجن كلوب تتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن أقرب الملاحقين، لكن هذا لا يُخيف أوبلاك.

أوبلاك اختتم حديثه قائلًا "هذا لا يخيفني فعلى الرغم من امتلاكهم للاعبين رائعين، يوجد في إسبانيا كذلك من هم في نفس المستوى والقدرات، لذلك نحن معتادون على ذلك، أنا فقط أفكر في أن أقوم بمهامي على أكمل وجه.".

الجدير بالذكر أن الروخيبلانكوس صعدوا إلى ثمن النهائي بصعوبة شديدة مستغلين هدية من يوفنتوس بالفوز على المنافس باير ليفركوزن في ألمانيا بهدفين نظيفين.