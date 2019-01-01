أول تعليق من رويس على قرعة دوري أبطال أوروبا

مباراة صعبة في انتظار بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

كشف لوسيين فافر، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، أنه كان يتمنى مواجهة فالنسيا في الدور الثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، عن وقوع بوروسيا دورتموند، في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الـ 16 من المسابقة.

وتعليقاً على القرعة قال ماركو رويس قائد الفريق: "إنها قرعة رائعة لنا ولجماهرنا، نحن نؤمن بأنفسنا هدفنا هو تحقيق البطولة هذا العام".

ومن جانبه قال فافر مدرب الفريق: "بكل صراحة أردنا مواجهة فالنسيا، ولكن شخصياً سعيد باللعب أمام باريس، لدينا الكثير من الوقت لدراسة تلك المباراة".

ومن المنتظر أن تكون مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 18 فبراير القادم، ومباراة الإياب يوم 11 مارس في فرنسا.