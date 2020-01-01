أوباميانج يفتح النار على إدارة آرسنال بسبب رحيله المحتمل

إلى باريس سان جيرمان أم برشلونة أم ريال مدريد؟ هل يرحل أوباميانج عن آرسنال؟

وجه المهاجم الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج انتقادات لإدارة آرسنال بسبب التقاعس عن البدء في إجراءات تجديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد النجم الجابوني مع آرسنال بنهاية الموسم المقبل، وحتى الآن لم يجد أي جديد بخصوص تجديد عقده مع تبقي أقل من 12 شهرًا.

وحول ذلك، فإن السيناريو الأقرب حتى الآن أن آرسنال قد يقوم ببيع لاعبه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية لكي لا يرحل مجانًا الصيف المقبل.

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ولم ترد إدارة آرسنال على مسألة تجديد عقد أوباميانج، ولم تتواصل معه بخصوص المفاوضات، مما أثار استياءه وجعله يخرج عن صمته.

وقال هداف البريميرليج في العام الماضي لبرنامج تيليفوت تي إف 1 إنه لم يتلقَ أي عروض مؤخرًا من قبل إدارة آررسنال بشأن تجديد عقده.

وأضاف: "أجرينا مناقشات مع النادي لبضعة شهور ولكننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد، كل شيء في أيديهم وهم بالطبع يعرفون لماذا لم يجد جديد"

وتابع: "الإدارة تعرف جيدًا لماذا لم يحدث شيء حتى الآن. لديهم المفتاح وكل شيء. الأمر متروك لهم للقيام بعملهم ومن ثم سنرى كيف ستسير الامور"

وأردف: "إنها نقطة تحول في مسيرتي، ولأكون صريحًا مع الجميع، سيكون هذا قرارًا صعبًا للغاية. ولكنني حذر فيما يتعلق بالخطوة المقبلة، لم أقم باختياري بعد. ربما سيكون أهم قرار في مسيرتي"

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يذكر أن برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان وإنتر يعدون أبرز المهتمين بخدمات النجم الدولي الجابوني بعد شائعات رحيله عن آرسنال.