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أخبار الانتقالات: تطور في أزمة لاوتارو ويوفنتوس يجدد اهتمامه ببوجبا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 14 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lautaro Martinez Barcelona
Gett/Goal

جرويتش مطلوب في ميلان

2020-06-14T10:47:47Z

حسب توتو ميركاتو، فإن ماركو جرويتش لاعب ليفربول المعار إلى هيرتا برلين حتى نهاية الموسم قد يرحل إلى ميلان مع بداية سوق الانتقالات.

يرغب اللاعب في بدء مغامرة جديدة في الدوري الإيطالي، ولديه اهتمام من لاتسيو بجانب الروسونيري الذي يرغب في ضمه بشكلٍ دائم وليس على سبيل الإعارة وحسب

ميلان يبدأ التحرك للتجديد لدوناروما

2020-06-14T10:45:07Z

يعقد إيفان جازيدس محادثات مع حارس مرمى ميلان جيانلويجي دوناروما للاتفاق على بنود تجديد عقده.

لا يمانع دوناروما من التجديد، ولكن طلب ضمانين بخصوص الراتب ومشروع النادي لتطور الطموح ومحاولة الحصول على الألقاب.

في ظل الركود المتوقع في سوق الانتقالات فمن المتوقع أن يجدد دوناروما تعاقده بعقد قصير الأمد حتى 2023 أو 2024 براتب يصل إلى 6 ملايين يورو بالإضافات

إبراهيموفيتش لا يرغب في البقاء

2020-06-14T10:43:37Z

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن علاقة إبراهيموفيتش بميلان شارفت على الانتهاء مع رغبة اللاعب في العودة للسويد مع صعوبة الوصول لاتفاق بشأن تجديد التعاقد.

اللاعب الذي عانى من إصابة سابقة أصبح جاهزًا للمشاركة ويرغب في التواجد مع الفريق في أقرب وقت لمساعدته في التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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(C)Getty Images

أزمة لاوتارو تتصاعد

2020-06-14T10:39:44Z

الأرجنتيني يرغب في الرحيل لبرشلونة

حسب الصحفي الشهير فابيو رافيزاني فإن أزمة لاوتارو مارتينيز تصاعدت في إنتر ميلان الفترة الماضية. 

الصحفي أشار إلى أن حالة لاوتارو تأثرت كثيرًا بعرض برشلونة وستتأثر أكثر في المستقبل مشيرًا إلى أن إدارة النيراتزوري يجب أن تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن الصفقة.

Lautaro storia

سانشيز يقترب من البقاء

2020-06-14T10:39:00Z

ذكرت "توتوسبورت" أن إنتر يتفاوض مع مانشستر يونايتد بالوقت الراهن من أجل تمديد بقاء أليكسيس سانشيز مع الفريق.

المفاوضات ليست فقط من أجل أن ينهي الموسم، ولكن ليستمر الموسم المقبل أيضاً، وذلك بعد تألقه في التدريبات بعد العودة مؤخراً

ساوثجيت يمهد طريق سانشو إلى مانشستر يونايتد

2020-06-14T10:36:17Z

مدرب منتخب إنجلترا يتحدث عن لاعبه

أكد مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت أن عودة جادون سانشو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ستقدم فرصًا مختلفة للمهاجم.

وكان اسم سانشو قد ارتبط بالعديد من الأندية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد، ومن المتوقع أن الصفقة قد تكلف أكثر من 112 مليون دولار.

وقال ساوثجيت إن صاحب الـ20 عامًا يتطور بشكل رائع مع بوروسيا دورتموند ،مشيرًا إلى أن العودة إلى إنجلترا يمكن أن تكون تحديًا مفيدًا له.

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GER ONLY Jadon Sancho Dortmund 2020
Imago Images

الأمل في ضم بوجبا لم ينته

2020-06-14T10:33:56Z

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن يوفنتوس لم يفقد الأمل في التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

الصحيفة أشارت إلى أن البيانكونيري سيستخدم الثنائي أرون رامسي ودوجلاس كوستا لإقناع إدارة مانشستر يونايتد بالتخلي عن اللاعب الذي لا يمانع تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر الآن.

Paul Pogba Man Utd
Getty Images

تحركات نحو زانيولو

2020-06-14T10:32:52Z

أكد بييرو شيكاريني، الحكم السابق والصحفي الحالي في "توتو ميركاتو" أن يوفنتوس كثف من تحركاته من أجل التعاقد مع نجم روما نيكولو زانيولو.

وذكر الصحفي أن البيانكونيري يفضل زانيولو على كييزا بسبب ارتفاع تكلفة الأخير، ولكن يحاول إقناع روما بقبول تخفيض قيمة الصفقة التي تقدر في حدود 70 مليوناً بضم لاعبين.

ليفربول يحاول خطف زانيولو

2020-06-14T10:31:29Z

حسب توتو سبورت، فإن ليفربول سيحاول التعاقد مع الإيطالي زانيولو لاعب روما الصيف المقبل ليكون الصفقة الأبرز في موسم الفريق. 

الريدز سيجد منافسة قوية من يوفنتوس الذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب المقدر قيمته بـ70 مليون يورو

مانشستر يونايتد ينافس مورينيو على رامسي

2020-06-14T10:30:16Z

حسب صحيفة ديلي ميل، فإن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات الويلزي آرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس بعد عام واحد على تعاقده مع البيانكونيري. 

لن يكون مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع رامسي في ظل سعي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام لتدعيم خط وسطه مع احتمالية لخروجه من يوفنتوس الصيف المقبل.