أخبار الانتقالات: تطور في أزمة لاوتارو ويوفنتوس يجدد اهتمامه ببوجبا

حسب توتو ميركاتو، فإن ماركو جرويتش لاعب ليفربول المعار إلى هيرتا برلين حتى نهاية الموسم قد يرحل إلى ميلان مع بداية سوق الانتقالات.

يرغب اللاعب في بدء مغامرة جديدة في الدوري الإيطالي، ولديه اهتمام من لاتسيو بجانب الروسونيري الذي يرغب في ضمه بشكلٍ دائم وليس على سبيل الإعارة وحسب