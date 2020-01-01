أوباميانج: تعليمات أرتيتا بين الشوطين قلبت المباراة

أرسنال ضرب شباك نيوكاسل برباعية نظيفة في شوط واحد

كشف بير أوباميانج، مهاجم أرسنال أن حديث ميكيل أرتيتا مدرب الفريق بين شوطي مباراة الفريق أمام نيوكاسل السبب وراء قلب النتيجة.

وساهم أوباماينج، في فوز أرسنال على نيوكاسل برباعية نظيفة في مباريات الجولة الـ 26 من البريميرليج.

وقال أوبامايانج في تصريحات عقبت المباراة: "لم نبدأ المباراة بأفضل طريقة، ولكن في الشوط الثاني انتفضنا وسجلنا الأهداف".

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وواصل: "تحدثنا بين شوطين المباراة، وأخبرني المدرب أن ألعب كمهاجم ثان، خاصة أنهم كانوا يلعبون بضغط ومن العمق، لذا كان من الجيد أن أكون في المنتصف لخلق مساحة أكبر لنا على الأطراف".

أرتيتا: مشروع أرسنال يسير في الطريق الصحيح

وعن مدربه ميكيل أرتيتا، قال المهاجم الجابوني: "نحن نشعر بتحسن لدينا فكر عن طريقة اللعب إنها واضحة لنا وسنحاول الحفاظ على مستوانا وتحسينه".

وبعد مباراة اليوم يرتفع رصيد أرسنال إلى النقطة 34 في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإنجليزي.