أوباميانج: أنا قائد أرسنال ولن أرحل

أوباميانج يرفض القفز من سفينة أرسنال ويتمسك بالبقاء مع الجانرز

رد بيير أوباميانج، مهاجم أرسنال الإنجليزي، على الشائعات التي ربطته بالخروج من النادي اللندني، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

أوباميانج، ارتبط بمغادرة صفوف الجانرز في ظل المستوى المخيب الذي ظهر عليه الفريق في النصف الأول من الموسم.

وقال قائد أرسنال، في تصريحات لموقع الجانرز الرسمي: "أود الرد على بعض الشائعات التي ظهرت في وسائل الإعلام مؤخرًا".

وأضاف الدولي الجابوني: "الناس تحب نسج القصص، إلا أن عليهم الالتفات إلى ما يجري على أرض الملعب، أنهم يتحدثون كثيرًا وهذا يزعجني".

أوضح: "أنا قائد أرسنال، وأحب هذا النادي، ومُصر على إعادته للقمة، أتعهد بذلك".

وانتقل هداف البريميرليج العام الماضي للحديث عن مواجهة ليدز يونايتد، الليلة في إطار منافسات الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضح أوبا: "الليلة، نخوض منافسة مختلفة، ونحن لدينا قصة حب قليلاً مع كأس الاتحاد الإنجليزي".

واختتم تصريحاته قائلاً: "لقد فزنا بهذه البطولة أكثر من أي ناد آخر في إنجلترا، نحن نولي أهمية كبيرة لها هذا الموسم، ونريد الفوز باللقب، سأحب رفع كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي".