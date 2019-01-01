أوباميانج: آرتيتا؟ فجر جديد لآرسنال وهذه رسالته لنا

مقابلة مع الدولي الجابوني قبل ديربي تشيلسي

على الرغم من أنه لم يمض وقتًا طويلاً على بداية التعارف بين مهاجم آرسنال بيير إيمريك أوباميانج ومدربه الجديد مايكل آرتيتا، إلا أن الهداف الجابوني تحدث عن مدربه الإسباني وكأنه يعرفه منذ عقود.

وأثنى مهاجم بوروسيا دورتموند السابق على عقلية آرتيتا، لافتًا إلى أنه تفاجأ من صرامته وانضباطه، لكنه يرى أنه الاختيار المثالي، لحاجة المدفعجية لأفكار جديدة.

وقال أفضل لاعب في أفريقيا سابقًا في تصريحات صحفية "صحيح تولى قيادة النادي قبل بضعة أيام، لكننا لاحظنا فرقًا كبيرًا، وأعتقد أننا كنا بحاجة لشخص مثله يأتي ليحدث هزة في الفريق".

وأضاف "آرتيتا شخص لديه أفكار جديدة ويأخذنا في اتجاه جديد، نعم منحنا كل ذلك، إذ كنا بحاجة لبداية جديدة وشيء مختلف، ونحن نشعر به بالفعل، فهو صارم للغاية ويهتم بأدق التفاصيل، لذلك يتحدث كثيرًا ويشرح لنا الأشياء البسيطة، ورأينا أمام بورنموث كيف كانت خطة اللعب واضحة".

وسُئل "هل كنت تعرفه؟ لم أمن أعرفه على المستوى الشخصي قبل عودته للنادي، فقط رأيه عندما يلعب في باريس سان جيرمان منذ زمن بعيد، ثم لعبت ضده في بوروسيا دورتمونود وكان يلعب في آرسنال، لكن كمدير فني، كان تصوري الوحيد أنه مساعد بيب".

وأكمل حديثه "لقد قضى نحو ثلاث سنوات ونصف مع أحد أفضل مدربي العالم، لذا كنت أفهم جيدًا أنه مليء بالأفكار وسيكون له تأثير فوري، مؤكد تعلم أشياء كثيرة من بيب، وهذا يظهر في مبادئه وأسلوبه، رغم أنه لعب معنا بأسلوب مختلف عن طريقة مانشستر سيتي 4-3-3".

وختم "رسالته للاعبين كانت واضحة، وكان الأمر يتعلق بوضع الفريق والالتزام، يريد منا أن نبذل 200% من طاقتنا على أرض الملعب، وهذا أمر مثير بالنسبة لنا ومختلف تمامًا عن كل شيء فعلناه من قبل. إنه فجر جديد ويمكن لأي أحد أن يلمس الإيجابية الكبيرة داخل النادي حيال ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن أول اختبار للمدرب الإسباني مع آرسنال ضد بورنموث، كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في يوم البوكسينج.