أخبار أهلي جدة | هوساوي جاهز للعب وحل عاجل لأزمة الرواتب

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 4 إبريل

تصدرت أزمة أهلي جدة المالية عناوين الأخبار الخاصة بالفريق السعودي خاصة ملف الأجانب ومطالبة البعض بالرحيل.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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تحرك عاجل من إدارة الأهلي لحل أزمة "الرواتب"

كشفت مصادر صحفية عن تحرك عاجل من إدارة الأهلي لحل أزمة رواتب اللاعبين خلال الفترة القادمة والتي تُهدد استقرار الفريق، إذ بدأ الحديث عن تهديد عدد من الأجانب بالرحيل وأبرزهم يوسف بلايلي.

وأكد مصدر في النادي أن عقود اللاعبين الأجانب سليمة وأن القائمين على الفريق حريصون على تسليم الرواتب للجميع بشكل منتظم رغم الظروف الحالية الصعبة، موضحًا أنه سيتم تسليم اللاعبين راتبًا جديدًا خلال الساعات القادمة.

الأهلي يقترب من تسلم ملعبه

اقترب الراقي من استلام ملعب الأمير محمد عبد الله الفيصل بعد انتهاء عمليات الصيانة وإعادة التأهيل التي جرت به مؤخرًا.

هوساوي يقترب من العودة للمباريات

أوضحت صحيفة الرياضية أن معتز هوساوي مدافع الأهلي بات قريبًا من أن يكون جاهزًا تمامًا للمشاركة في المباريات الرسمية فور عودتها.