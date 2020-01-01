أنيلكا: كرهت ريال مدريد وأردت البقاء في ليفربول

أنيلكا يكشف كواليس فترته في ليفربول وريال مدريد

قال النجم الفنرسي نيكولاس أنيلكا إنه كره الحياة في ريال مدريد وأراد الانتقال بشكل دائم إلى ليفربول بعدما لعب هناك موسمًا على سبيل الإعارة.

وأصدر فيلم وثائقي عبر منصة نتفليكس الأمريكية أمس الأربعاء الخامس من أغسطس، تحدث فيه النجم الفرنسي عن تجربته بعنوان "أنيلكا، غير المفهوم".

وتحدث أنيلكا عن كواليس طرده من المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2010، واستفادة كيليان مبابي من تجربته الخاصة، وخطوة الانتقال إلى ريال مدريد وأشياء أخرى.

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وقال المهاجم الفرنسي المثير للجدل إنه كان يريد الاستمرار مع ليفربول لفترة أطول، حيث أن الحياة في سانتياجو برنابيو لا تطاق.

وأضاف: "لقد فهمت معنى أن أكون نجمًا عندما انضممت إلى ريال مدريد، وكرهته في الوقت ذلك، لم يكن شعورًا مميزًا بالنسبة لي"

وتابع: "بعد المؤتمر الصحفي الأول، ذهبت إلى غرفة تغيير الملابس، وصلت إلى هناك أولاً وجلست، لكن اللاعبين ظلوا يأتون إليّ ويقولون: "هذا مكاني"، كنت أقول آسف، هل يمكنني الجلوس هنا؟ ثم يأتي لاعب آخر ويقول هذا مكاني"

وأردف: "كانت هناك تضحيات يجب تقديمها وكنت أصغر من أن أفهم، كان هناك الكثير من الضغط، كنت عنوانًا بارزًا في الصحافة كل يوم، موضعًا للأضواء وعدسات الكاميرا على أرض الملعب"

وأكمل: "لم تكن الأمور على ما يرام، لم أستطع الحصول على حياة خاصة، لم أستطع فعل أي شيء، تبلغ من العمر 20 عامًا ولا يمكنك السير في الشارع، يتم الحديث عن كل ما تفعله وكل ما تشتريه في الصحف في اليوم التالي"

وحول مبابي قال: "لقد تعلم من تجربتي، النجومية في سن صغير صعبة، ومبابي قوي على مستوى الشخصية ويمتلك عقلية مميزة، تلك التي بدونها لن تصل إلى أي شيء"

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يذكر أن أنيلكا كان مثيرًا للجدل في كل محطاته، لذلك لم تطل فترته مع أي من الأندية، وعانى كثيرًا من اتهامات الصحافة والجماهير في مختلف البلدان التي لعب فيها.