زيدان: هازارد سيبدأ؟ ليس شأنكم وبيل رفض اللعب

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لزين الدين زيدان قبل مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد

تحدث المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان عن مواجهة مانشستر سيتي ورفض الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بما سيفعله في تشكيل المباراة التي ستقام غدًا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي مساء الغد ضمن منافسات جولة الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وأظهر المدير الفني لريال مدريد وجهًا حادًا إلى حد ما مقارنة بالطبيعي المعتاد له في الإجابة على بعض الأسئلة، وفضل التركيز على مباراة مانشستر سيتي فقط دون التركيز في أي شيء آخر.

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وقال زيدان: "نحن بخير، نتذكر ما حدث في مباراة الذهاب، ولكننا نصب تركيزنا على مباراة الغد ونعتبرها نهائي آخر، سنحاول تقديم مباراة رائعة"

وأضاف: " أنظر لـ هازارد نظرة ثقة، صحيح أنه واجه العديد من المشاكل في نهاية الليجا، ولكنه الآن أفضل بكثير، لقد حصل على الوقت للاستعداد بشكلٍ أفضل وهو كذلك"

وتابع: "هل سيبدأ هازارد غدًا؟ هذا ليس من شأنكم، أمامنا 24 ساعة على المباراة وستعرفون غدًا ماذا سأفعل فيما يخص التشكيل، لن أتحدث حول ذلك اليوم"

وأردف: "جاريث بيل؟ قيلت أشياءً كثيرة حول علاقتنا، ولدينا علاقة احترام، تمت محادثات خاصة بيني وبينه، والشيء الوحيد الذي يمكن أن أخبركم به هو أنه لا يريد اللعب"

وأكمل: "سبب عدم تواجد بيل هو بسبب شخصي وليس فنيًا على الإطلاق، لقد كانت محادثة بين مدرب ولاعبه ولن أخبركم بأي شيء"

وحول المباراة قال: "لقد مرت جولة الذهاب فقط ولدينا معركة أخرى، نحتفظ بحظوظنا وسنحاول حتى آخر دقيقة. نحن نعلم الوضع وما علينا فعله على أرض الملعب. لدي فريق رائع لديه أسلحته الخاصة"

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يذكر أن ريال مدريد سيواجه مانشستر سيتي الذي يسعى لإنقاذ موسمه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفشل المحلي والخروج من الموسم الإنجليزي بلا أي لقب.