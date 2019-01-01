أنمار الحائلي يسير على خطى لؤي ناظر ويُلبي طلبات سييرا

يستهدف الحائلي مواصلة عمل الرئيس المنتهي تكليفه

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد رغبة المرشح الوحيد لرئاسة النادي أنمار الحائلي في مواصلة العمل على خطى إدارة المهندس لؤي ناظر.

ويستهدف الحائلي مواصلة عمل الرئيس المنتهي تكليفه في المفاوضات مع عدد من الأسماء المحلية والأجنبية.

المدير الفني التشيلي لويس سييرا مدرب العميد الاتحادي كان أوصى بدعم الفريق بالعديد من اللاعبين في أكثر من مركز عقب نهاية الموسم 2018\2019.

تقارير صحيفة أشارت إلى أن الحائلي فتح خط التواصل مع المدرب سييرا لمناقشته احتياجات الفريق للموسم الجديد بالتنسيق مع الإدارة المكلفة الحالية والتي تجمعه برئيسها وأعضاء مجلس إدارته علاقة مميزة.

وفقًا لـ @ariyadhiah : سيتم الاتفاق داخل النصر على اسم واحد من الشرفيين المؤثرين في انتخابات النادي ليكون بديلًا لسعود السويلم. pic.twitter.com/wLUuS2xovN — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 12, 2019

وكان الحائلي تولى رئاسة منتصف يونيو الماضي خلفاً لحاتم باعشن الرئيس السابق إلا أنه لم يستمر طويلاً قبل مغادرته كرسي الرئاسة.

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يُذكر أن الحائلي من المنتظر تزكيته الثلاثاء المقبل خلال انعقاد الجمعية العمومية لبدء مشوار جديد مع النادي.