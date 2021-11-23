مارس هوايته المفضلة ورقم قياسي جديد .. ماذا قدم رونالدو أمام فياريال؟

واصل كريستيانو رونالدو، هوايته المفضلة في التسجيل بمباريات دوري أبطال أوروبا، ونجح في قيادة مانشستر يونايتد للفوز على فياريال، والتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

واستطاع الشياطين الحمر، بقيادة صاروخ ماديرا، الفوز على فياريال بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة الليلة تسجيل رونالدو هدفه السادس هذا الموسم بالبطولة الأوروبية، خلال خمس مباريات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا أبرز أرقام رونالدو أمام فياريال..

لعب رونالدو 89 في مباراة الليلة، بعد أن بدأ المباراة أساسيًا وخرج مع نهاية الشوط الأول، وتمكن من تسجيل هدف فريقه الأول، من تسديدة لعبها من فوق الحارس.

صاروخ ماديرا تمكن من تسديد كرتين على مرمى أصحاب الأرض في مباراة الليلة، كما سدد تسديدة واحدة كانت خارج الثلاث خشبات.

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ولمس رونالدو الكرة اليوم 42 مرة، وبلغت دقة تمريراته 80%، بعد تمرير 24 تمريرة، وأتم أربع مراوغات صحيحة، وصنع فرصة واحدة للتسجيل.

وأصبح اللاعب صاحب الـ 36 عامًا، هو أول لاعب يسجل لمانشستر يونايتد أو أي فريق إنجليزي، في أول خمس مباريات بدوري أبطال أوروبا على التوالي.

كما أصبح رونالدو أول لاعب يسجل أربع أهداف على التوالي للشياطين الحمر، منذ الأسطورة واين روني في 2010.

تخطأ أمام رونالدو 🤦‍♂️



تحمل نتيجة خطأك، الكرة في الشباك 🔥pic.twitter.com/Jo45BN86H2 — جول العربي - GOAL (@GoalAR) November 23, 2021

وبهدفه اليوم أصبح رونالدو للمرة الثالثة هذا الموسم، التي يسجل فيها هدف الفوز لفريقه في آخر 15 دقيقة بدوري أبطال أوروبا، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم في موسم واحد.

وعلى الصعيد الشخصي، شهدت مباراة فياريال الليلة، تسجيل قائد منتخب البرتغال، هدفه رقم 799 في مسيرته الاحترافية.