عاد كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس في صفقة غير متوقعة، فكم عدد الأهداف التي سجلها النجم البرتغالي مع الشياطين الحمر؟

عاد كريستيانو رونالدو إلى بيته القديم مانشستر يونايتد في صيف 2021، قادماً من صفوف يوفنتوس في صفقة لم تكلف خزائن الشياطين الحمر الكثير، بهدف استعادة أمجاده مع الشياطين الحمر ومساعدة الفريق في الفوز بالألقاب من جديد.

كانت صفقة انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد مفاجئة للكثيرين بسبب سرعة أحداثها واقترابه من الانتقال إلى الغريم مانشستر سيتي قبل أن تتحول الصفقة في ساعات، ولكن لأن المستقبل مهما خططنا له دائماً غامض، قرر الدون عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2018 خوض تجربة جديدة بمجرد علمه برغبة مانشستر يونايتد في التعاقد معه من جديد.

استغل مانشستر يونايتد فرصة رغبة رونالدو في ترك يوفنتوس، وقرر حسم الصفقة لصالحه لإضافة عنصر خبرة جديد في الفريق، ومساعدة الفريق بالمستقبل، ولكن كم عدد الأهداف التي سجلها مع الشياطين الحمر في فترته الأولى؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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ما هو عدد أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد في الدوري؟

فترة رونالدو الاولى مع مانشستر يونايتد شهدت بداية توهجه، وحصوله على العديد من الألقاب والبطولات، كما حصل على لقب هداف الدوري برصيد 31 هدفًا في موسم واحد.

أهداف رونالدو في الدوري الإنجليزي:

البطولة المباريات الأهداف التي سجلها الدوري الإنجليزي 196 84

كم عدد الأهداف التي سجلها رونالدو في دوري أبطال أوروبا؟

رونالدو كان ضمن آخر كتيبة مع الشياطين الحمر، حصلت على لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2008، على حساب تشيلسي، ولكنه لم يكن في ذلك الوقت قد وصل إلى ذروته التهديفية التي كان عليها مع ريال مدريد ومن بعده يوفنتوس.

عدد أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا:

البطولة المباريات الأهداف التي سجلها دوري أبطال أوروبا 52 15

كم عدد أهداف رونالدو في كأس العالم للأندية؟

فاز رونالدو بكأس العالم للاندية مع الشياطين الحمر مرة وحيدة في عام 2008 وحينها لعب مباراتين سجل خلالهم هدف وصنع آخر.

عدد أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية:

البطولة المباريات الأهداف التي سجلها كأس العالم للأندية 2 1

ما هو عدد أهداف رونالدو في كأس الاتحاد الإنجليزي ؟

كأس الاتحاد الإنجليزي حصل عليها رونالدو مع الشياطين الحمر مرة وحيدة وكانت في موسم 2004 وشارك في 26 مباراة سجل خلالهم 13 هدفًا.

أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي:

البطولة المباريات الأهداف التي سجلها كأس الاتحاد الإنجليزي 26 13

كم عدد أهداف رونالدو في كأس الدرع الخيرية؟

يمكن القول بأن بطولة الدرع الخيرية هي البطولة الوحيدة التي لم يسجل فيها رونالدو مع الشياطين الحمر إذ لعب مباراة وحيدة دون أن يسجل فيها أو يصنع.

عدد أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية:

البطولة المباريات الأهداف التي سجلها كأس الدرع الخيرية 1 0

كم عدد أهداف رونالدو في كأس الرابطة الإنجليزية؟

حصل رونالدو على بطولة الرابطة الإنجليزية مع مانشستر يونايتد مرتين، ونجح في تسجيل أربعة أهداف خلال مشاركاته في البطولة.

عدد أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية:

البطولة المباريات الأهداف التي سجلها كأس الرابطة الإنجليزية 12 4

كم عدد أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد؟