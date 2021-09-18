أنشيلوتي: هازارد لا يستطيع اللعب مباراتين متتاليتين، ولم أطور فينيسيوس!

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يحمل أخبارًا سيئة لجماهير النادي الملكي.

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على صعوبة خوض إيدين هازارد نجم الفريق الحالي وتشيلسي السابق لمباراتين متتاليتين.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وتطرق خلالها للحديث عن فينيسيوس جونيور وتطوره، وعن حال جاريث بيل وإصابته.

ماذا قال أنشيلوتي عن فينيسيوس جونيور؟

المدير الفني لريال مدريد أكد أن اللاعب لم يتغير كثيرًا، وأن كل ما حدث أن الأهداف جاءت له وبدأت في سكون الشباك.

وقال أنشيلوتي: "فينيسيوس هو نفس اللاعب الذي جاء إلى هنا قبل موسمين أو ثلاثة، أنا لست ساحرًا، كل ما في الأمر أنه بدأ في تسجيل الأهداف، وكل ما علي فعله هو منحه الثقة".

ما الذي قاله مدرب ريال مدريد عن سوق الانتقالات؟

شدد كارلو أنشيلوتي أن الوقت الحالي ليس الأنسب لمناقشة سوق الانتقالات، بالأخص مع مرور أقل من شهر على نهاية آخر سوق انتقالات.

وقال أنشيلوتي: "أنا والإدارة لا نتحدث في الوقت الحالي عن سوق الانتقالات، نحن نتحدث عن الموسم الجاري فقط وما سنفعله".

ما الذي قال أنشيلوتي عن إصابات هازارد وبيل؟

صرح أنشيلوتي: "لا أعرف بعد كم سيحتاج جاريث بيل من الوقت ليتعافى ويعود ليلعب مع الفريق من جديد، لكن قبل الإصابة كانت حالته جيدة معنا ومع ويلز".

وأضاف: "هازارد لم يلعب في المباراة الأخيرة بسبب مشكلة في الركبة، وشعر بها في تدريبات الغد، دعونا نرى ما الذي سيحدث قبل لقاء فالنسيا".

وأنهى كلماته: "لا يمكن لهازارد أن يلعب مباراتين على التوالي، علينا أن نتوخى الحذر معه بسبب الإصابات القديمة، لكنني واثق في عودته لأفضل حالاته".

جدير بالذكر أن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني يحل ضيفًا على فالنسيا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد عشر نقاط.

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