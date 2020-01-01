أنشيلوتي: نستهدف الوصول إلى دوري أبطال أوروبا

الأداء كان سيئًا أمام كريستال بالاس ولكن الأهم تحقيق الفوز..

أبدى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، عدم رضاه عن الأداء الذي ظهر به فريقه أمام كريستال بالاس، ولكنه في الوقت نفسه أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز في النهاية.

بيرنارد كان من بدأ التسجيل للتوفيز، قبل أن يُعادل بينتكي للضيوف، ثم استطاع الثنائي ريتشارلسون وكالفيرت ليوين من إحراز ثنائية قادت إيفرتون إلى كسب ثلاث نقاط هامة في مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

المدرب الإيطالي بدوره تحدث بعد المباراة وقال "أفضل شيء اليوم هو النتيجة، الأداء لم يكن جيدًا، لقد كانت مباراة صعبة مع الكثير من الانقطاعات التي بسببها لم نستطع الحفاظ على حميتنا.".

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كما أضاف "ريتشارلسون قام بهجمة مرتدة مميزة وهي سبب فوزنا. قبل الراحة الشتوية كان من المهم أن نحصل على الثلاث نقاط، استغلينا قدرات ريتشارلسون ووصلنا إلى هدفنا في النهاية.".

"لقد تقدمنا في جدول الترتيب وهذا هو أهم شيء، إنها نتيجة جيدة حقًا. خلال 30 يوم من وصولي هنا ونحقق ما حققناه، يجب أن أكون سعيدًا بالفعل."

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وأتم "لقد قام اللاعبون والجميع هنا بدورهم على أكمل وجه وبشكل رائع، يجب أن نضع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا كهدف لنا. ".

"عندما أتيت هنا كانت الروح جيدة وازداد المستوى، الآن كل شيء على ما يرام ولكن لا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل."

يذكر أن فوز إيفرتون على كريستال بالاس قد جعل نادي الميرسيسايد يرتقي إلى المرتبة السابعة برصيد 36 نقطة وبفارق 5 نقاط عن تشيلسي الرابع والذي لم يخض مباراته في هذه الجولة بعد.

