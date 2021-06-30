"أنشيلوتي كاذب وخدعني للانتقال إلى فريقه"

مهاجم إيفرتون السابق يهاجم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد.

وجه النرويجي جوشوا كينج المهاجم السابق لنادي إيفرتون الإنجليزي اتهامًا إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "التوفيز" السابق، والمدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني، بالكذب عليه.

جوشوا كينج، اللاعب الذي لا يرتبط بعقد مع أي فريق حاليًا، والمتواجد على رادار نادي ريال بيتيس الإسباني، أكد أن كارلو أنشيلوتي حين حاول التعاقد معه في يناير الماضي للانتقال إلى إيفرتون قدم له العديد من الوعود دون الوفاء بها.

وقال كينج في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "لا يجب أن تثق أبدًا بمدرب يقدم لك الوعود، لا يوجد الكثير من الشرفاء في عالم كرة القدم، لم تكن لي علاقة مع أنشيلوتي".

وأكد كينج أن أنشيلوتي وعده بالحصول على دقائق لعب كثيرة مع إيفرتون، لكنه لم يبدأ أي مباراة خلال خمسة أشهر قضاها بقميص فريق "الميرسيسايد".

وأضاف المهاجم النرويجي: "لم أفكر أبدًا أنه من بين 18 مباراة لن يُسمح لي بالمشاركة أساسيًا في أي منها، هذا هو عالم كرة القدم، لكن لا لست نادمًا على الذهاب إلى هناك".

وأكمل: "لم تتح لي الفرصة لبدء أي مباراة، إذا كان ذلك قد حصل ولم ألعب جيدًا كنت سأتفهم القرار".

واختتم جوشوا كينج تصريحاته قائلًا: "كان أمامي عرض آخر سيمنحني المزيد من الثقة، لكن في إيفرتون تم إخباري أنني سأحظى بفرصة، لكن ذلك لم يحدث، لا يمكن أن تثق أبدًا في مدربين يعدونك بأنك ستبدأ أساسيًا".

وخلال الفترة التي قضاها في صفوف إيفرتون، لعب جوشوا كينج 11 مباراة فقط في كافة البطولات، حل فيها جميعًا كبديل، بإجمالي 137 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.

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