فيديو | هل خان بلاده؟ جمهور إنجلترا يحتفل مع المخمور "كلوب" قبل لقاء ألمانيا

وجه الألماني يحضر أمام ملعب ويمبلي

تمثل مباراة ألمانيا وإنجلترا في دور الـ16 ليورو 2020 مناسبة خاصة ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول لسبب واضح للجميع.

كلوب يعمل في إنجلترا كمدرب للريدز، بينما ينتمي لألمانيا بلاده، لذلك اسمه ظهر في الأذهان سريعًا رغم غيابه عن أجواء اليورو.

وجه كلوب ظهر قبل المواجهة المنتظرة على ملعب ويمبلي، وسط أجواء احتفالية صاخبة للجمهور الإنجليزي، فهل خان الألماني بلاده؟

في الحقيقة لا، من ظهر في هذه اللقطة كان شبيه كلوب الذي يتطابق وجهه تمامًا مع مدرب ليفربول الذي يقضي حاليًا إجازته استعدادًا للموسم القادم.

الجماهير حملت شبيه كلوب على الأعناق واحتفلت بتواجده معهم، حيث ظن البعض أنه مدرب الريدز بسبب التشابه الكبير الذي يجمع بينهما.

Jurgens here for the piss up 😂🙌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #EnglandvGermany pic.twitter.com/pTHvy2stnK — Lindsey Ramskill (@linziramma) June 29, 2021

ومن جانبه حرص شبيه المدرب الألماني الذي كان يشرب الخمر أثناء تصويره على ارتداء طاقم رياضي يشبه زي كلوب مع ليفربول، وكذلك قبعته الشهيرة التي لا تفارق رأسه وأيضًا نظارته.

يذكر أن الفائز من مواجهة الليلة بين ألمانيا وإنجلترا، سيلاقي المنتصر من السويد وأوكرانيا، بالمباراة التي تقام اليوم أيضًا.