أنشيلوتي يشبه كين ببلاتيني

الشاب الإيطالي يعاني مع التوفيز

تحدث مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي عن معاناة مواطنه ولاعب الفريق مويس كين، مطالباً جماهير النادي بالصبر على المهاجم الشاب.

وفشل كين حتى الآن في تسجيل أي هدف رفقة التوفيز في 13 مباراة رغم أن الأخير دفع قرابة 30 مليون يورو لضمه الصيف الماضي.

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وقال أنشيلوتي للإعلام: "عندما كنت لاعباً أتذكر بلاتيني عندما وصل ليوفنتوس من سان إتيان في سن السابعة والعشرين، وستة أشهر مرت حتى تأقلم، وهذا بلاتيني".

وأضاف: "لوزانو في نابولي أيضاً مر بظروف مشابهة، وهو أكبر من كين بفقط سنتين أو ثلاثة، يجب الصبر على اللاعبين الشباب".

وختم: "كين لاعب حاولت ضمه لنابولي ولكنه اختار إيفرتون، يملك الإمكانيات وأثق في موهبته، ولكنه في التاسعة عشر وجديد هنا".

وتعرض كين لموقف صعب عندما شارك كبديل في لقاء مانشستر يونايتد بالدوري، ثم تم تبديله بعد مرور فقط 19 دقيقة على وجوده بالملعب.

وسيكون الظهور الأول لأنشيلوتي اليوم الخميس مع إيفرتون عندما يستضيف بيرنلي ضمن لقاءات البوكسينج داي بالبريميرليج.