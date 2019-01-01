أنشيلوتي: العودة للبريميرليج مشوقة لأنها المنافسة الأقوى في العالم

قبل ساعات قليلة من أولى مبارياته كمدرب لإيفرتون.. ماهي ذكريات البريميرليج مع كارلو أنشيلوتي؟

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لنادي إيفرتون إنه يمتلك ذكريات مميزة مع البريميرليج، ولكنه لا يحب أن يتذكر إقالته في نهاية رحلته الوحيدة في إنجلترا.

وكان أنشيلوتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة خلال تجربته مع تشيلسي منذ حوالي 10 سنوات، كان ذلك تحديدًا في موسم 2010.

وحول ذلك، قال كارلو أنشيلوتي إنه من المثير العودة من جديد إلى أجواء البريميرليج بعد حوالي 10 سنوات من الغياب عنه، ما حدث من بوابة إيفرتون.

وأضاف: "لدي العديد من الذكريات الجيدة هنا، أحب أن أنسى دائمًا أنني تعرضت للإقالة في النهاية، ولكنني في نفس الوقت أحب ما حدث في 2010 عندما حصدت اللقب"

وتابع: "الآن أفكر فيما سيحدث في مباريات البوكسينج داي، إنه تقليد موجود فقط في إنجلترا، وهذا ما يعطيه طابعًا خاصًا بالنسبة للجميع حول العالم"

وأردف: "أفكر الآن في تحقيق بداية مميزة مع إيفرتون، سنلعب 3 مباريات في ظرف أسبوع ونريد تحقيق الفوز بهم حتى تكون نقطة تحرك للأمام بالنسبة لنا"

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يذكر أن كارلو أنشيلوتي كان قد أقيل من تدريب نابولي منذ حوالي أسبوعين بعد المشكلة التي حدثت بينه وبين مالك النادي دي لاورينتس.