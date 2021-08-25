من هو أنسيلمو لاعب الوحدة المطلوب في النصر والاتحاد؟

تعرف على كل التفاصيل الخاصة بصفقة انتقال أنسيلمو من الوحدة إلى النصر أو الاتحاد، وكيف كانت مسيرة اللاعب داخل وخارج الملاعب السعودية..

الصفقة الأبرز في كرة القدم السعودية بصيف 2021 تتعلق بمستقبل أنسيلمو دي مورايس لاعب الوحدة الذي يلقى اهتمامًا من أغلب كبار بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحدث أولئك الطامحون في الظفر بخدمات أنسيلمو كان العملاق النصر، لينضم إلى قطبي مدينة جدة، الاتحاد والأهلي، في محاولة الحصول على توقيع صاحب الـ32 عامًا.

السباق على أنسيلمو قائم ومستمر على الأغلب حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو، ويبقى مجهولًا حتى اللحظة من سيتمكن من تأمين هذه الصفقة الهامة جدًا لدعم منتصف ميدانه في الموسم الجديد.

النصر يصدم الاتحاد بضربة مدوية جديدة في الميركاتو

في هذا التقرير من جول نلقي الضوء على كل ما يخلص أنسيلمو واحتمالية انتقاله إلى النصر أو الاتحاد أو غيرهما.

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من هو أنسيلمو؟

أنسيلمو دي مورايس هو لاعب كرة قدم برازيلي من مواليد 20 فبراير 1989، لديه من العمر 32 عامًا ويلعب في مركز وسط الميدان.

مسيرة طويلة للغاية من أنسيلمو في كرة القدم بدأها في البرازيل وتخللها بعض الأوقات في إيطاليا حتى استقر في الوحدة منذ صيف 2018.

النادي المكاوي ظفر بخدمات اللاعب نظير 3 ملايين يورو، ومنذ ذلك الحين وقد خاض 78 مباراة بقميص الوحدة سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 6 آخرين.

ما هو عرض النصر لأنسيلمو؟

وفقًا لما قالته مصادر جول فإن النصر قد قدم عرضًا للوحدة للحصول على توقيع أنسيلمو دي مورايس نظير 17 مليون ريال ريال سعودي.

كما قام العالمي بمنح أنسيلمو عرضًا من الصعب أن يُرفض من الناحية المادية، إذ سيتقاضى سنويًا 14 مليون ريال سعودي.

ما هي القيمة السوقية لأنسيلمو؟

قدّر موقع transfermarkt العالمي قيمة أنسيلمو بـ1.60 مليون يورو، أي ما يعادل 7.5 مليون ريال سعودي.

الموسم الماضي تحديدًا شهد تألقًا بارزًا لأنسيلمو تسبب منطقيًا في زيادة هذه القيمة، وبسبب الصراع عليه من الأهلي والاتحاد والنصر، يكون من المنطقي أن تصل قيمته إلى 17 مليون ريال.

هل يخطف النصر صفقة أنسيلمو من الاتحاد؟

دخل النصر على خط المفاوضات مع أنسيلمو في الساعات القليلة الماضية، وقيل أن العالمي في اللحظة الراهنة يتفوق بخطوات على الاتحاد في سباق ضم اللاعب البرازيلي.

وكيل أنسيلمو نفسه فتح الباب على مصراعيه أمام وجهة موكله المستقبلي على الرغم من أن الاتحاد في وقت سابق كان الأقرب للظفر بخدمات اللاعب.

في الواقع، إن نجح النصر في التوقيع مع أنسيلمو فستكون ثاني ضربة يوجهها إلى الاتحاد بعد ضم فينسنت أبو بكر الذي كان على أعتاب النمور أيضًا.