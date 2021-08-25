النصر يصدم الاتحاد بضربة مدوية جديدة في الميركاتو

ضربة جديدة مدوية في الميركاتو

يحضر نادي النصر السعودي لضربة مدوية لنظيره اتحاد جدة، بالتعاقد مع أنسيلمو دي مورايس لاعب نادي الوحدة.

أنسيلمو يعتبر من أهم أهداف اتحاد جدة على مدار الفترة الماضية، لكن يبدو أنه سيخسره لصالح أحد أشرس منافسية هذا الصيف.

موقع "كووورة" أشار إلى أن إدارة النصر قطعت شوطًا كبيرًا في محادثاتها مع أنسيلمو، ليصبح اللاعب قريبًا جدًا من الانتقال للفريق.

ويأتي ذلك بعدما كانت المنافسة منحصرة بين العميد والأهلي، حيث دخل النصر ليخطف الصفقة من أمام الجميع.

ومن جانبه رفض وكيل أعمال أنسيلمو التصريح بشكل علني عن وجهته المقبلة، ليفتح الباب أمام جميع الاحتمالات الممكنة.

ووفقًا للعديد من التقارير فإن النصر سيدفع مبلغ 17 مليون ريال سعودي لشراء عقد اللاعب، بالإضافة لراتب سنوي قيمته 14 مليون ريال.

وفي حالة حدوث هذه الصفقة، ستكون الضربة الثانية التي يوجهها النصر للاتحاد هذا الصيف، بعدما تعاقد مع الكاميروني فينسنت أبو بكر من نادي بشيكتاش التركي.

جدير بالذكر أن أنسيلمو الذي يجيد اللعب بمركز خط الوسط المدافع، انتقل إلى الوحدة قادمًا من إنترناسيونال البرازيلي في 2018 مقابل 3 ملايين يورو.

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ولعب البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة 78 مباراة بقميص الفريق حتى الآن، وسجل 14 هدفًا وصنع 6 في كل المناسبات.