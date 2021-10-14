أنسو فاتي يحسم مستقبله مع برشلونة في رسالة إلى وكيله!

نبأ يبدو سعيدًا إلى حد كبير..

تطمح إدارة برشلونة لإنهاء مسألة تجديد أنسو فاتي في أسرع وقت ممكن، مما دعاها لاستدعاء وكيله جورج مينديش للقدوم إلى إقليم كتالونيا لوضع اللمسات الأخيرة على عرض تمديد العقد.

ورغبةً من برشلونة في الحفاظ على ودية العلاقة مع فاتي، ترفض إدارة جوان لابورتا تفعيل بند التجديد لعامين جدد الموجود في عقده الحالي، باعتبار أنه قد يقود لمنازعات قانونية هم في غنى عنها.

الصحف الإسبانية أكدت على أن مينديش بالفعل موجود في كتالونيا منذ يوم الأربعاء للاجتماع مع المدير الرياضي ماتيو أليماني، لكن الجديد أن اجتماعًا قد جمع بين الوكيل البرتغالي الشهير وفاتي نفسه.

ماذا دار في الاجتماع بين فاتي ومينديش؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن فاتي تواجد رفقة أسرته في اجتماع مع مينديش يوم الأربعاء وحمل خلالها رسالة واضحة إليه بشأن التجديد مع برشلونة.

اللاعب صاحب الأصول الغينية قال لمينديش "برشلونة فقط"، أي أنه لن يقبل الانضمام إلى أي نادٍ آخر ويريد تسهيل التفاوض مع النادي بأي شكل.

هذا ما يبشر برشلونة بأن الفترة المقبلة سوف تحمل أخبارًا سعيدة حول تجديد فاتي، فمرونة اللاعب وإيصاله هذه الرسالة لوكيله دليل جديد على أن الأمور إيجابية للغاية بالنسبة له في كامب نو.

يُشار هنا إلى أن موندو أكدت أن رأي فاتي حول برشلونة يشاطره فيه أسرته، فوالده يرى أن بقائه رفقة البرسا هو الخيار الأفضل لمستقبله.

ما هي الأندية المهتمة بفاتي بعيدًا عن برشلونة؟

وكان فاتي يلقى اهتمامًا كبيرًا في الأشهر الماضية من عدد من عمالقة أوروبا، يأتي في مقدمتهم مانشستر سيتي.

كما قيل أن مانشستر يونايتد يسعى خلف صاحب الـ19 عامًا، وكان ذلك قبل التعاقد مع كريستيانو رونالدو في نهايات الميركاتو الصيفي الماضي.

في الوقت نفسه، طرحت الصحافة اسم يوفنتوس وتشيلسي وغيرهما، والأكيد أن اللاعب جذب أنظار الكبار بما قدمه من أداء مذهل في آخر عام.

كيف كانت مسيرة فاتي مع برشلونة؟

مع تصعيده للفريق الأول إبان فترة المدرب إرنستو فالفيردي ومن بعده كيكي سيتيين، خاض في أول مواسمه 24 مباراة بالدوري الإسباني و5 في دوري أبطال أوروبا وسجل 8 أهداف.

الموسم الماضي كانت الآمال كبيرة عليه، وبالفعل كانت له بداية استثنائية للموسم بتسجيل 5 أهداف في عشر مباريات، غير أن إصابة قوية داهمته في شهر نوفمبر اضطرته للخضوع لـ4 عمليات جراحية.

وسجل فاتي عودته للملاعب مرة أخرى هذا الموسم، وفي أول ظهور سجل بشباك خيتافي، لكنه كان جزءًا من كتيبة رونالد كومان التي هُزمت من بنفيكا في دوري الأبطال وكذلك من أتلتيكو مدريد بعد ذلك.

اقرأ أيضًا..