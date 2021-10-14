رسمياً | بشرط جزائي ملياري .. برشلونة يمدد عقد بيدري

برشلونة ينجح في العملية الأولى لتجديد عقود نجومه الشباب، والبداية مع بيدري.

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن توصله لاتفاق على تمديد عقد نجمه الشاب بيدري جونزاليس "بيدري" حتى 30 يونيو 2026.

برشلونة أصدر بيانًا عبر موقعه على شبكة الإنترنت للكشف عن تفاصيل العقد الجديد مع بيدري، والذي كشف أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب الجديد مع "البلوجرانا" يصل إلى مليار يورو.

وكشف برشلونة أن مراسم توقيع العقد الجديد، الذي سيربط بيدري مع النادي لمدة أربعة مواسم ونصف، ستتم يوم الجمعة 15 أكتوبر.

وانضم بيدري إلى برشلونة في أغسطس 2020 قادمًا من لاس بالماس، بعمر 17 عامًا، وسرعان ما أصبح أحد أهم اللاعبين في كتيبة "البلورجرانا".

وظهر تطور بيدري بشكل واضح، على الرغم من صغر سنه، واقتحم الفريق الأول بشكل سريع، بفضل رؤيته الممتازة في وسط الملعب.

ولعب بيدري 53 مباراة بقميص برشلونة في موسم 2020-2021، وهو ما جعله أكثر لاعب خوضًا للمباريات مع "البلوجرانا" في ذلك الموسم، مسجلًا رقمًا قياسيًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فاز بيدري بلقب كأس ملك إسبانيا في عامه الأول مع برشلونة.

وسجل بيدري هدفه الأول مع برشلونة في فوز "البلوجرانا" على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في الدوري الإسباني، وهو الهدف الذي جعله رابع أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ برشلونة، خلف أنسو فاتي وبويان كريكيتش وليونيل ميسي.

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