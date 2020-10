هل أصبح أنسو فاتي أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو بهدفه في ريال مدريد؟

لا شك تعتبر مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة هي الأكثر متابعة من محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حتى ولو ولم يكونوا من مشجعي أحد الفريقين، ومع انطلاق صافرة حكم المباراة ينقسم متابعو الساحرة المستديرة إلى نصفين، أحدهما للريال والآخر للبلاوجرانا.

التقى نادي برشلونة مع نادي ريال مدريد في الكلاسيكو الأول هذا الموسم في الدوري الإسباني 2020-2021 ، وذلك على ملعب الكامب نو يوم السبت 24 أكتوبر 2020، وانتهى اللقاء بفوز الريال 3-1.

سجل أهداف الملكي فيديريكو فالفيردي في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من بنزيما، وأضاف راموس الهدف الثاني في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، أما الهدف الثالث فجاء عن طريق لوكا مودريتش في الدقيقة 90 بعد مراوغة الحارس نيتو.

أما هدف برشلونة الوحيد فقد سجله أنسو فاتي في الدقيقة الثامنة من المباراة، وهذا الهدف دفع العديد من محبي كرة القدم في العالم إلى السؤال، هل فاتي هو أصغر لاعب يسجل في تاريخ الكلاسيكو؟ جول يجيب على هذا السؤال..

ولد أنسو فاتي في 31 أكتوبر 2002، وهو ما يعني أنه سيكمل الثامنة عشر من عمره بعد أيام، وهذا ما يضعه في قائمة أصغر اللاعبين تسجيلاً في الكلاسيكو.

ولد فاتي في غينيا بيساو، لكنه اختار اللعب لمنتخب إسبانيا بعد التألق اللافت مع برشلونة في الموسم الماضي، وبالفعل تم استدعاءه لمنتخب الشباب تحت 17 عامًا وخاض معه كأس العالم، وذلك قبل أن ينضم للمنتخب الإسباني الأول في 20 أغسطس 2020.

وقع أنسو فاتي عقده الأول مع برشلونة في 24 يوليو 2019، وتم تصعيده الموسم الماضي من لا ماسيا، وكانت مشاركته الأولى كبديل في مباراة الدور الأول ضد ريال بيتيس وهو لم يتجاوز السادسة عشر.

سجل أنسو فاتي هدف برشلونة الأول في الكلاسيكو اليوم، وعمره هو 17 عامًا و359 يومًا، ليصبح بذلك أصغر لاعب يسجل في مباراة ريال مدريد وبرشلونة في القرن الواحد والعشرين، لكنه ليس الأصغر على الإطلاق.

