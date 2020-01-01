أندية الدوري الإنجليزي تجمع على عودة التدريبات بشكل كامل

خطوة جديدة نحو استئناف الموسم الحالي

قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، الإجماع على استكمال التدريبات مرة أخرى تمهيداً لعودة النشاط بالبطولة في أقرب فرصة ممكنة.

البريميرليج توقف بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، ووصوله لميكيل آرتيتا مدرب آرسنال وكالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي.

الأندية عادت مرة أخرى للتدريبات في صورة مجموعات صغيرة خلال شهر مايو الجاري، تحت إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي حرصاً على الحد من انتشار الفيروس.

المزيد من الفرق

اللجنة المنظمة للبطولة، أصدرت بيانا رسمياً، اليوم، لتعلن فيه اتفاق ملاك الأندية، على عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي بمجموعات كبيرة، مع محاولة التقليل من الاحتكاك غير الضروري.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة، جاءت بعد سلسلة من المحادثات المكثفة، حول إيجاد البروتوكول الأنسب الذي يحافظ على صحة وحياة اللاعبين، وخضوع الجميع لفحوصات كورونا مرتين في الأسبوع.

ويأتي الهدف القادم للأندية وكافة الأطراف، بعد الاتفاق مع اللاعبين والمدربين واللجان المختصة، هو عودة النشاط مرة أخرى واستئناف الموسم الحالي عندما تسمح الظروف الصحية بذلك.

مالك مصري بين أول 5، ترتيب أغنى ملاك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

إبراهيموفيتش وفان دير فارت، وأبرز حالات الكراهية بين زملاء الفريق الواحد

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني بعد 29 جولة، حيث ينتظر الريدز عودة النشاط بفارغ الصبر، لاعتلاء منصة التتويج بالدوري للمرة الأولى منذ 30 سنة.