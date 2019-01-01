هجوم ضاري على إنييستا بسبب صورة عنصرية

أندريس إنييستا ينشر صورة عنصرية عبر حسابه على موقع "تويتر" وموجهة غضب تنال من قائد برشلونة السابق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض النجم الاسباني أندريس إنييستا قائد برشلونة السابق ولاعب فريق فيسيل كوبي الياباني الحالي لموجة حادة من الانتقادات بعد نشره لصوره يتم اعتبارها عنصرية.

الصورة نشرها إنييستا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وظهر فيها رفقة عدد من أصدقائه الذين تنكروا في أزياء مختلفة.

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وظهر في الصورة عددًا منهم وقد قاموا بتلوين وجههم باللون الأسود بشكل كامل، وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من مرتادي موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

الحادثة ليست الأولى من نوعها في عالم كرة القدم، حيث نشر الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الاسباني صورة مشابهة في الموسم الماضي.

ونال جريزمان هجومًا مشابهًا كالذي يتعرض له إنييستا في الساعات الجارية، الا أنه كان من لون وجهه باللون الأسود بنفسه، قبل أن ينشر اعتذارًا خاصًا.

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جدير بالذكر أن إنييستا كان قد غادر برشلونة بنهاية الموسم الماضي متجهًا للدوري الياباني بعد مسيرة طويلة لم يرتد فيها سوى ألوان الفريق الكتالوني.