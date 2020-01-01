كيليني يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس

رحلة كيليني مع السيدة العجوز تستمر

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب جورجيو كيليني لاعب يوفنتوس، من تجديد عقده مع فريقه، لمدة عام خلال الفترة القادمة.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد المدافع الإيطالي مع السيدة العجوز، بنهاية الموسم الجاري، ولكنه سيمدد العقد.

وعاد كيليني للمشاركة مع يوفنتوس، مطلع الأسبوع الجاري بعد غيابه منذ بداية الموسم بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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مباراة يوفنتوس وبريشيا، شهدت عودة كيليني للملاعب من جديد، بعد غياب صاحب الـ 35 عاماً منذ أغسطس الماضي.

كيليني يسعى بقوة للعودة إلى تشكيل يوفنتوس الأساسي

وبالرغم من تطور مستوى دي ليخت مع السيدة العجوز، إلا أن إدارة الفريق تسعى لتعزيز الجانب الدفاعي بعامل الخبرة أملاً في تحقيق دوري أبطال أوروبا.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة، ليون الفرنسي الأسبوع القادم في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب السيري آ برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن إنتر صاحب المركز الثالث.