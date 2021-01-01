أنباء سارة لميلان .. إبراهيموفيتش وبن ناصر يقتربان من مواجهة مانشستر

اللاعبان غائبان بسبب الإصابة

أشارت الأنباء في إيطاليا إلى اقتراب الثنائي إسماعيل بن ناصر وزلاتان إبراهيموفيتش من التعافي واللحاق بمباراة مانشستر يونايتد الخميس المقبل لحساب منافسات الدوري الأوروبي.

إبراهيموفيتش تعرض للإصابة في لقاء روما قبل أسبوعين، بينما بن ناصر تجددت إصابته في لقاء النجم الأحمر القارية بدور ال32 للمسابقة.

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وقالت "لاجازيتا" إن زلاتان خضع اليوم الأحد للفحص الطبي الذي كان مقرراً بعد 24 ساعة، وجاء إيجابياً، الأمر الذي قد يسرع مسألة عودته للمشاركة في المباريات.

وأوضح التقرير أن إبرا لن يلعب مساء اليوم ضد نابولي لحساب الدوري، ولكن سيكون جاهزاً لمباراة الخميس المقبل مع فريقه القديم يونايتد، نفس الأمر فيما يخص بن ناصر.

الدولي الجزائري خضع لبرنامج علاجي في الأيام الماضية وأكد مدربه ستيفانو بيولي عدم جاهزيته بعد للمباريات وأنه يأمل في استعادته الأسبوع القادم، وذلك في المؤتمر الصحفي للقاء نابولي.

بيولي أكد على تعافي الثلاثي تيو هيرنانديز، هاكان تشالهان أوغلو، وأنتي ريبيتش، وأنهم سيلعبون بشكل طبيعي في مباراة الأحد بعد الغياب عن لقاء الذهاب مع يونايتد الخميس.

يذكر أن ميلان قد تعادل ذهاباً في "أولد ترافورد" مع مانشستر يونايتد بهدف لكل جانب لحساب منافسات دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.