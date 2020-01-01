أنباء سارة لليفربول.. الاستقرار على موعد عودة الدوري الإنجليزي

يتبقى بضع خطوات لجعل الأمر رسميًا..

استقر مسؤولو الاتحاد الإنجليزي بالاتفاق مع رابطة الدوري الإنجليزي بصورة مبدئية على استئناف منافسات البريميرليج في موعد 19 يونيو المقبل، وذلك وفقًا لما أكدته صحيفة "ميرور" البريطانية.

الصحيفة أشارت إلى أنه سيتم عقد ثلاثة اجتماعات ستفصل في مستقبل الدوري الإنجليزي وهدفها واحد وهو تحديد الموعد النهائي للعودة، ويُعد يوم 19 يونيو الأقرب باعتباره الحل الدبلوماسي للأزمة، فالاتحاد يود العودة 12 يونيو فيما تود الأندية العودة يوم 25 يونيو.

الخطة الموضوعة لعودة كرة القدم الإنجليزية بعد كورونا كانت تتضمن ثلاث مراحل، وقد تخطى الجميع بنجاح المرحلة الأولى من خلال عودة التدريبات بصورة فردية وإجراء فحوصات دورية للاعبين.

المزيد من الفرق

وقد أُطلِق العنان لبدء المرحلة الثانية من الخطة، إذ سيسمح للأندية بأن تتدرب بصورة جماعية محدودة مع السماح بالتلامس والالتحامات بين اللاعبين، وذلك بدءًا من يوم الخميس المقبل، وحال نجحت هذه المرحلة، سيسمح بعودة التدريبات الجماعية بصورة كاملة خلال فترة وجيزة كمرحلة وخطوة أخيرة.

وبشكلٍ عام، فإن الاجتماعات التي ستحدث هذا الأسبوع هي من ستحدد كل شيء، ويمكن أن يتم الإعلان بصورة رسمية عن موعد 19 يونيو أو غيره يوم الخميس، الذي سيشهد الاجتماع الختامي وفيه سيتم تحديد كل شيء على الأرجح.

الاجتماع الأول سيكون يوم الثلاثاء بين اللاعبين والمدربين والاتحاد الإنجليزي والرابطة لتوضيح وتأكيد إذا ما كان الجميع على ما يرام وفي حالة استعداد للولوج إلى المرحلة الثانية من خطة العودة.

أما الاجتماع الثاني فسيكون يوم الأربعاء بين الرابطة وجميع الأندية العشرين للتصويت على إذا ما سيتم المضي قدمًا في المرحلة الثانية من التدريبات، والشعور الذي يغمر الجميع أن الضوء الأخضر سيُعطى وقد يكون قرارًا تاريخيًا بالإجماع.

أما الخميس الذي سيشهد آخر الاجتماعات، فإنه سيُحدد فيه من قبل جميع الأندية والرابطة الموعد الثابت لعودة الدوري الإنجليزي، وأغلب الظن أنه سيكون 19 يونيو، كما سيتم مناقشة مواعيد المباريات وكل ما يتعلق بالبث التلفزيوني.

الجدير بالذكر أن ميرور أكدت على أن نجاح تجربة عودة الدوري الألماني كان أحد المحفزات للأندية والمسؤولين في الاتحاد والرابطة الإنجليزية على استئناف الموسم بالإجراءات الاحترازية.