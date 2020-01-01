أنباء سارة لريال مدريد باقتراب عودة هازارد

البلجيكي يسير في الطريق الصحيح للعودة

تلقى ريال مدريد أنباء سارة عن اقتراب عودة لاعبه إيدين هازارد، الذي أجرى جراحة في كاحل قدمه.

وتعرض هازارد لإصابة قوية في الكاحل، منذ فترة، وأجرى عملية جراحية في الولايات المتحدة.

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وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن اللاعب البلجيكي اليوم أزال غرز العملية، ويواصل عملية التأهيل في منزله.

ومثل بقية لاعبي ريال مدريد، يواصل صاحب الـ 29 عاماً، عمله في المنزل وفقاً لإرشادات وزارة الصحة، بعد تعليق التدريبات الجماعية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويأمل ريال مدريد، أن يلحق هازارد بالمباريات المتبقية من الموسم، عند استئنافه في مايو المقبل.

ومع ذلك لن يتعجل الجهاز الفني للميرينجي، بإشراك اللاعب قبل التأكد من شفائه التام كي لا تتجدد الإصابة.

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وانضم هازارد إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من تشيلسي، ولكنه لم يشارك إلا في 15 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل هدفاً وصناعة خمسة آخرين.