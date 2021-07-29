أنباء سارة .. تحديد موعد ظهور إريكسن في الملاعب

هل يستمر بالدوري الإيطالي؟

أنباء سعيدة تلقاها لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، حول تحديد الموعد المحتمل لعودته لممارسة كرة القدم من جديد.

إريكسن تعرض لسكتة قلبية خلال مباراة الدنمارك مع فنلندا في دور المجموعات ليورو 2020، ليتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.

العديد من التكهنات أثيرت على مدار شهر ونصف، حول إمكانية عودة اللاعب مرة أخرى لممارسة اللعبة، وسط أنباء متضاربة حول إمكانية اعتزاله.

متي يظهر إريكسن في إنتر من جديد؟

شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أكدت أن اللاعب سيعود إلى مدينة ميلانو خلال الأسبوع المقبل، ولكن هذا لا يعني تواجده بتدريبات فريقه إنتر بشكل مباشر.

وأوضحت أن اللاعب سيظهر من أجل تحية زملائه في الفريق، ثم يخضع بعدها لجميع الفحوصات اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

ومن المقرر أن تساعد هذه الختبارات على فهم عملية التعافي التي سيمر بها إريكسن مع إمكانية إزالة مزيل الرجفان القلبي الذي تم زرعه في جسد اللاعب بعملية جراحية في مدينة كوبنهاجن الدنماركي.

ماذا عن موعد عودته للملاعب؟

الفحوصات التي سيخضع بها إريكسن ستوفر صورة أكثر دقة حول موعد عودته للعب على أعلى مستوى مرة أخرى.

الوضع الحالي وفقًا للتقارير الصحفية، يشير إلى أن اللاعب سيظهر للملاعب الإيطالية من جديد في غضون ستة أشهر.

وفي حالة وصول أخبار سلبية، بسبب الضوابط التي تم فرضها في الدوري الإيطالي على أي لاعب يعاني من مشاكل قلبية، قد يضطر إريكسن لاستكمال مسيرته خارج إيطاليا في دوري آخر.

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