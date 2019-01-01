أموال صفقة سالا تهدد بقاء كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي

الموقف معقد بين كارثة إنسانية ومبلغ كبير يجب على كارديف دفعه إلى نانت الفرنسي

يواجه نادي كارديف سيتي الإنجليزي، عقوبات مشددة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب صفقة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

كارديف أجرى الصفقة الأغلى في تاريخه بفترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني من نانت الفرنسي.

الصفقة تعطلت بعد اختفاء طائرة اللاعب في طريقها إلى ويلز بعد عودته من نانت لتوديع أصدقائه.

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آخر التقارير أكدت وفاة سالا بعدما عثر على جثة بحطام الطائرة لم يتم التعرف عليها حتى الآن.

الخلاف اشتعل بين كارديف ونانت، بعد قيام الأخير بإرسال خطاباً لإدارة نظيره الويلزي، يطالبه بدفع 5.27 مليون جنيه إسترليني الدفعة الأولى من قيمة انتقال اللاعب.

وجاء رد كارديف بأنه لن يدفع أي أموال، حتى يتم التعرف على جثة سالا، ومعرفة كافة تفاصيل الحادثة وكيف وقعت.

وفي تصريحات صحفية لأحد الخبراء السويسريين يدعى جيانباولو مونتينيري الذين سبق لهم العمل في الفيفا، أكد مواجهة كارديف لعقوبات صارمة في حالة عدم الدفع تصل لخصم بعض النقاط منه بالدوري الإنجليزي.

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وقال خلال حديثه:"الموقف يبدو معقداً، أزمة إنسانية ولكن في نفس الوقت مبلغ كبير من المال يجب دفعه".

وأضاف:"بغض النظر عن أي شيء إنساني، مطالب نانت تبدو منطقية، لأنه تضرر من الناحية الرياضية بخسارة أحد اللاعبين المهمين لديه".

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وتابع:"في رأيي هناك حلان، الأول أن يلجأ كل منهما إلى الفيفا للفصل في الموقف، أو الذهاب بشكل مباشر إلى المحكمة الرياضية".

واستكمل:"قد يتم التوصل لحل مرضي لجميع الأطراف وبالتحديد لنانت الذي تضرر بخسارة لاعبه، وفي حالة عدم التزام كارديف قد يتعرض لإجراءات مشددة ضده".

جدير بالذكر أن كارديف يعتبر من المهددين بالهبوط وتوديع الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثامن عشر بـ22 نقطة، وخسارة أي نقاط منه قد يطيح به من البريميرليج.