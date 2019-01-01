غيابات في تدريب المنتخب السعودي استعدادًا لتصفيات مونديال 2022

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انطلقت تدريبات المنتخب السعودي تحت قيادة هيرفي رينار في الدمام اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة اليمن ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستمر معسكر الأخضر في الدمام حتى التاسع من الشهر الجاري، ويتخلله مباراة ودية مع مالي يوم الخامس من سبتمبر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

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وشهدت التدريبات الجماعية اليوم غياب مدافع الأهلي محمد آل فتيل ومهاجم النصر فراس البريكان، إذ خضع اللاعبين لتدريبات انفرادية بعدما أكدت الفحوصات الطبية عدم جاهزيتهما البدنية والصحية لخوض التدريبات مع زملائهما.

وأوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي للاعبين معاناة البريكان من نزلة برد، فيما يُعاني آل فتيل من إصابة عضلية وقد أدى تمارين خاصة مع الجهاز الطبي.

يُذكر أن السعودية ستُواجه اليمن في أولى جولات التصفيات يوم العاشر من سبتمبر الجاري على ملعب البحرين الوطني في المنامة.