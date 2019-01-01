كويلار: سعيد بالانضمام لأفضل نادٍ في آسيا

الكلمات الأولى لنجم الهلال الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جوستافو كويلار سعادته البالغة بالانضمام لصفوف الهلال السعودي، وقد عبر عن تلك المشاعر في كلماته الأولى بعد وصوله للرياض مساء اليوم الإثنين.

وكان الهلال قد نجح في ضم لاعب الوسط الكولومبي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي رغم صعوبة المفاوضات مع ناديه فلامنجو لرفض المدرب جورجي جيسوس التخلي عنه.

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وتجمع العشرات من عشاق الهلال في مطار الملك خالد بالرياض لاستقبال كويلار لحظة وصوله الأراضي السعودية، وأبدى اللاعب سعادته الكبيرة بهذا الاستقبال.

إذ قال عبر سناب الهلال "أهلًا جماهير الهلال، سعيد جدًا بتواجدي وقربي من النادي، أتمنى أن نفرح سويًا، وأنا سعيد جدًا بهذا الاستقبال".

أضاف "تركت أفضل نادٍ في أمريكا الجنوبية للانضمام لأفضل نادٍ في آسيا، وأتمنى أن أستمر طويلًا وأحقق النجاحات. تحياتي للجميع".

يُذكر أن الهلال أبرم 4 صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وهم كويلار و جانج هيون سو و صالح الشهري وأمير كردي، بجانب ضم أندريه كاريلو نهائيًا من بنفيكا.

وسائل الإعلام وجمهور #الهلال في صالة مطار الملك خالد بالرياض لأستقبال اللاعب الجديد لنادي #الهلال جوستافو كويلار .. @tnnt3 pic.twitter.com/VSIvJsEIlL

— رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) September 2, 2019