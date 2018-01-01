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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أليكس ساندرو يكشف عن سبب تجديد عقده مع يوفنتوس

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Getty Images
الظهير الأيسر كان مرتبطًا بالرحيل لكنه جدد عقده مع يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال أليكس ساندرو أنه جدد عقده مع اليوفنتوس بسبب الرئيس أندريا آنييلي.

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وكان اللاعب قد ارتبط بالرحيل لعدد من الأندية أبرزها تشيلسي وريال مدريد، لكنه أغلق الباب في وجه كل تلك الأندية بعدما جدد عقده رسميًا مع السيدة العجوز حتى عام 2023.

وقد أبدى ساندرو سعادته البالغة بهذا القرار، مضيفًا "تجديد عقد اللاعب يجعله سعيدًا لأنه يعني أنه يحظى بثقة المدرب والرئيس والنادي".

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"باختصار، أنا سعيد جدًا. سأبقى في تورينو لسنوات. وقعت العقد الجديد لأني أحب التواجد في اليوفنتوس وأيضًا بسبب الحديث مع الرئيس، وأنا أعلم إلى أين يُريد أن يصل هو واليوفنتوس، وأريد أن أكون جزءً من تلك القصة".

يُذكر أن ساندرو صاحب الـ27 عامًا لعب منذ انضم لليوفنتوس عام 2015 قادمًا من بورتو 135 مباراة بالقميص البيانكونيري، سجل خلالهم 9 أهداف وقدم لزملائه 19 تمريرة حاسمة.

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