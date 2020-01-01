أليكسس سانشيز لن يرتدي قميص مانشستر يونايتد مجددًا

رغم مزاعم سولشاير باستمراره..

شددت تقارير صحفية إنجليزية عن أن أليكسس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى إنتر، لن يرتدي قميص الشياطين الحمر مرة أخرى وسيغادر نهائيًا في الصيف المقبل.

وكان سانشيز قد انضم إلى المانيو في يناير 2018 قادمًا من أرسنال في صفقة تحصل بمقتضاها على راتب خيالي، لكنه فشل في تقديم نفسه مكتفيًا بتسجيل 5 أهداف في 45 مشاركة فقط.

تراجع مستواه بهذه الصورة المذهلة كان سببًا في قرار إخراجه من الأولد ترافورد في الصيف الماضي وإعارته إلى النيراتزوري، ولم تسر الأمور على ما يرام معه في إيطاليا بعد نتيجة إصابته في أكتوبر بكسر في الكاحل.

المزيد من الفرق

أولي جونار سولشاير، المدير الفني لليونايتد، قال في تصريحات سابقة أن الدولي التشيلي سوف يعود مجددًا في الصيف المقبل إلى المانيو ويثبت أن الجميع كان على خطأ في تقييمه.

نيمار: بيكهام قدوتي في الملابس وقصات الشعر

لكن بحسب آخر التقارير الواردة من الصحف الإنجليزية، فإن مقالة المدرب النرويجي كانت تسويقية، فلا توجد نية من قبل النادي أو اللاعب في أن عودته إلى مانشستر بأي حال من الأحوال.

سولشاير أراد أن يحافظ على قيمة سانشيز في السوق بقوله أنه سيعود حتى لا تُقدم له عروض هزيلة في الصيف بحجة أن النادي لا يريده، أما على الصعيد الفني فهو خارج الحسابات تمامًا.

من المرجح أن يقوم إنتر بشراء صاحب الـ31 عامًا إن استطاع في الأشهر المتبقية من الموسم أن يُظهر بعضًا من مستواه السابق في الجانرز، وإما سينتقل إلى أحد الأندية الإيطالية الأخرى، لكن من غير الوارد عودته لليونايتد.

يذكر أن سانشيز قد سجّل عودته للملاعب مؤخرًا وكان سببًا من أسباب عودة كتيبة أنطونيو كونتي في النتيجة أمام ميلان بديربي المدينة في المباراة التي انتهت بفوز الإنتر برباعية لهدفين.