فيديو | ليس متمردًا بل "مارادونيًا" .. أليكساندر ميتروفيتش يحبط هالاند بهدف رائع في شباك سويسرا!

هدف سيظل عالقًا في أذهان جماهير صربيا..

في 24 ساعة فقط، أثبت النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، هداف الهلال، بأنه ليس ذلك اللاعب الذي يتمرد على منتخب بلاده، بل نجم كبير ينثر سحره في الملعب، بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك سويسرا.

وتمكن ميتروفيتش من استغلال "مرتدة" المنتخب الصربي، لينطلق من منتصف الملعب، بسرعة مذهلة، قبل أن يتلاعب بدفاعات الخصوم، ويسدد كرة رائعة أعلى الشباك اليمنى، ليقود الصرب للفوز على سويسرا (2-0)، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، في بطولة دوري الأمم الأوروبية بموسم 2024-2025.

وقبل المباراة، رد ميتروفيتش على الاتهامات الموجهة إليه بالتمرد على منتخب صربيا، بعد غيابه عن معسكر بلاده في سبتمبر الماضي، ليعلّق قائلًا "لا أريد تقديم تبريرات لأي شخص، الجميع يعرف من أنا وماذا قدمت لبلادي".

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ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 59 هدفًا في 95 مباراة دولية، ليحافظ على موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب صربيا، كما بلغ 14 هدفًا، ليفك الشراكة مع النرويجي إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، وينفرد بصدارة الهدافين في تاريخ دوري الأمم الأوروبية.

وأثبت ميتروفيتش بأنه ليس متألقًا فقط مع الهلال، بأهدافه الـ14 في 11 مباراة بقميص الزعيم منذ بداية الموسم، بل استطاع أن يواصل أرقامه التاريخية مع منتخب بلاده، وسط استمرار غياب زميله سيرجي سافيتش عن معسكر الصرب، فيما شارك حارس الاتحاد، بريدراج رايكوفيتش، أساسيًا في مواجهة سويسرا، لينجح في الحفاظ على نظافة شباكه.