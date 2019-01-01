أليسون: هذه كانت رسالة كلوب ولهذا السبب نخرج بشباك نظيفة

أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول يكشف عن رسالة يورجن كلوب له ولزملائه بين شوطي مباراة سالزبورج.

كشف النجم البرازيلي أليسون بيكر لاعب فريق ليفربول عن تفاصيل كلمات المدرب الألماني يورجن كلوب للريدز بين شوطي لقاء فريقهم الأخير أمام سالزبورج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أليسون لصالح الموقع الرسمي للنادي، وأكد خلالها على ضرورة استمرار الفريق في تقديم أفضل ما لديه طوال الوقت.

وقال أليسون: "كل ما كنا في حاجة له هو بعض الوقت والتركيز، في آخر لقاءين كنا في قمة التركيز طوال المباراة حتى لو حصل المناسبان على الفرص فالدفاع كان متواجدًا وساعد الفريق".

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وأضاف: "علينا أن نستمر في التركيز فيما هو قادم فنحن نعرف قدرتنا بشكل جيد وما الذي نستطيع تقديمه داخل الملعب عندما نقدم كل ما لدينا".

وأكمل: "علينا دومًا أن نقدم أفضل ما لدينا طوال الـ ٩٠ دقيقة، بالرغم من صعوبة الأمر لكنني أرى أننا أظهرنا قدرتنا على ذلك من قبل".

وكشف عن رسالة كلوب بين شوطي مواجهة سالزبورج وقال: "رسالته لنا كانت أن نستمر في العمل بكل ما لدينا من قوة، أنا سعيد بالنتيجة وسعيد بما قدمنا في اللقاء".

جدير بالذكر أن ليفربول فاز بهدفين نظيفين في مباراة الأمس على ريد بول سالزبورج في المواجهة التي جمعت الفريقين بالجولة الختامية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ليتأهل متصدرًا مجموعته.