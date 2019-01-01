روبرتسون مصدوم من هدف صلاح وماني سعيد لكيتا

نجوم ليفربول بعد الفوز المستحق على سالزبورج بدوري أبطال أوروبا

نجح نادي ليفربول في الفوز على مضيفه سالزبورج بالجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء.

أهدر الريدز العديد من الفرص في الشوط الأول وكذلك أصحاب الأرض ولكن في شوط المباراة الثاني تمكن نابي كيتا من تسجيل الهدف الأول من رأسية ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني بعد دقائق معدودة.

وحول تصريحات نجوم ليفربول عقب المباراة قال روبرتسون: "صلاح أهدر فرصتين ولكنه نجح في التسجيل بالنهاية، هو وفيرمينو يضعان ضغط كبير على أنفسهم من أجل التسجيل".

"لا أعرف كيف أحرزه"😱



يورجن كلوب واصفًا هدف الملك المصري محمد صلاح👑 #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/tiFTcoN6Er — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 10, 2019

وتابع: "كنا نقول له الفرصة القادمة ستسجل، ولكنه قام بذلك من زاوية مستحيلة وبالقدم اليُمنى، لا أعلم كيف فعل ذلك، أعتقد أنه بالنهاية الأداء كان رائعًا، الجميع كان يقوم أننا نعاني ولكن نجحنا في تحقيق المطلوب وحصد النقاط".

ومن جانب ساديو ماني فقد صرح قائلًا: "كانت مباراة صعبة للغاية بكل تأكيد، لقد صنعنا الكثير من الفرص، أنا سعيد من أجل كيتا وبتحقيق ذلك الفوز الهام".

وأضاف: "من الرائع دائمًا العودة إلى هنا، لقد كانت بداية كل شيء، أريد أن أوجه الشكر للنادي وللجماهير، آسف على تلك النهاية ولكن كان علينا القيام بذلك".

يذكر أن بطل أوروبا قد تأهل بتلك النتيجة على رأس المجموعة ويأتي بعده في المركز الثاني نابولي بفارق نقطة وحيدة.