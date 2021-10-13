أليجري.. خائن بامتياز لا يعرف الوفاء إلا ليوفنتوس

وقائع غريبة بعض الشيء..

يتمتع مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري بسمعة هائلة كأحد أفضل المدربين في العالم، لكن يبدو أن الحياة الشخصية له ليست تمامًا كحياته الناجحة على صعيد كرة القدم.

هذا ما كشفته الممثلة والمغنية الإيطالية أمبرا أنجيوليني، التي كانت على علاقة مع أليجري منذ عام 2017، وانتهت نهاية يبدو أنها تعيسة للغاية.

أنجيلوليني قالت أن العلاقة لم تنهار بينها وبين أليجري فحسب، بل إنها وصلت إلى حد أن المدرب الإيطالي كان يخيفها للغاية واختفى ورفض أي طريقة للتواصل معها.

أما ابنتها (ليست ابنة أليجري) فهاجمت أيضًا مدرب اليوفي وكشفت في أحد منشوراتها عبر إنستجرام أنه خان والدتها وخان الثقة بكل الطرق الممكنة.

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هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها أليجري أشياء كتلك، فمثلًا انفصل عن امرأة قبل حفل زفافهما بأسبوعين، وفي مرة أخرى انفصل عن امرأة أخرى بمجرد أن حملت.

لهذا السبب، نعت موقع كالتشيو ميركاتو أليجري بدقة، فقال "هناك سيدة واحدة فقط أليجري مخلص لها، وهي يوفنتوس".

الجدير بالذكر أن أليجري ترك تدريب اليوفي في 2018، وبعدها بثلاثة أعوام عاد مجددًا لتولي مقاليد البيانكونيري بعد تجارب فاشلة عاشها النادي مع أندريا بيرلو وقبله ماوريتسيو ساري.