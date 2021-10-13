نجم بايرن ميونخ إلى السجن بعد رفض استئنافه!

مفاجأة غير متوقعة..

استُدعي نجم بايرن ميونخ لوكاس هيرنانديز للمثول أمام المحكمة في مدريد قبل إصدار حكم محتمل ضده بالسجن لمخالفته أمر تقييدي.

وتعود أصل القصة إلى عام 2017 عندما حدثت مشاجرة بينه وبين صديقته أدت إلى دخولها المستشفى مع بعض الإصابات.

في ذلك التوقيت أصدرت المحكمة أمرًا تقييديًا لمدة ستة أشهر ضدهما، لكن الزوجين اخترقاه بالسفر إلى الولايات المتحدة بعد أربعة أشهر في شهر العسل.

وبعد العودة مجددًا إلى مدريد، تم القبض على هيرنانديز لمخالفته الأمر وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر عام 2019.

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رفضت المحكمة الآن استئناف هيرنانديز ضد هذا الحكم وأمرته بالعودة إلى مدريد بسبب وضعه كمجرم مطلوب.

الآن يتعين على اللاعب المثول أمام المحكمة في مدريد يوم الثلاثاء حتى يختار السجن الذي يُجبر فيه على تنفيذ العقوبة.

الجدير بالذكر أن جول حاول التواصل مع بايرن ميونخ لسماع تعقيبهم حول غياب اللاعب المتوقع لمدة طويلة، إلا أن النادي رفض وفضّل التزام الصمت لحين حسم الأمور.