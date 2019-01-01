حصاد ألميريا | بداية جوتي المخيبة ومفاجآت تركي آل الشيخ

حصاد الأسبوع للنادي المملوك من تركي آل الشيخ

أسبوع مخيب لألميريا شهد المباراة الأولى للمدرب الجديد جوتي، وخلالها فقد الفريق نقطتين على ملعبه بالتعادل مع ريال سرقسطة 1-1.

التعادل كلف الفريق مركزه الثاني من جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني، إذ تراجع للمركز الثالث برصيد 25 نقطة.

رئيس الهيئة العامة للرياضة: واثقون من نجاح السوبر الإسباني في السعودية

ملخص مباراة الأسبوع

استقبل ألميريا فريق ريال سرقسطة على ملعبه "ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط" في العاشر من نوفمبر الماضي، وقد انتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

وبدأ جوتي المباراة بطريقة لعب 4-2-3-1، وقد افتتح التسجيل بواسطة داروين نونيز عند الدقيقة الـ45، لكنه استقبل هدف التعادل بعد 20 دقيقة وأحرزه ميجيل ليناريس لريال سرقسطة.

🗞 أخبار | 1-1: الفريق حاول اقتاص النقاط الثلاث ولكنه خرج بتعادل إيجابي pic.twitter.com/lDbJxsz7Gn — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) November 11, 2019

وجاءت المباراة متوازنة بين الطرفين، إذ سدد كل منهما 10 مرات، وجاءت التسديدات على المرمى بواقع 3-2 لصالح ألميريا، وتفوق الفريق الضيف في الاستحواذ على الكرة بشكل طفيف، إذ بلغت نسبة استحواذه 51% مقابل 49% لفريق المستشار السعودي تركي آل الشيخ.

وقد شهد اللقاء 7 بطاقات صفراء منهم 4 لألميريا.

موقف ألميريا في جدول الترتيب

فقد ألميريا مركزه الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني بعدما ارتفع رصيده إلى 25 نقطة، فيما تقدم عليه هويسكا بانتصاره الذي رفع رصيده إلى 26 نقطة.

وأصبح الفريق بعيدًا عن قادش في الصدارة بفارق 10 نقاط كاملة.

رد فعل تركي آل الشيخ بعد المباراة

لم يُظهر رئيس هيئة الترفيه السعودية أي رد فعل عقب التعادل مع ريال سرقسطة، إذ اكتفى بنشر عدة تغريدات عن موسم الرياض في السعودية.

وذلك هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي يمتنع به تركي آل الشيخ عن نشر أي تغريدات خاصة بمباريات ألميريا، إذ لم يفعل بعد التعادل السلبي مع أوفييدو في الجولة السابقة.

تصريح المدرب جوتي بعد المباراة

نشر الحساب الرسمي لألميريا على تويتر على لسان المدرب جوتي "لم يكن يومًا سعيدًا بالنسبة لي، كنا نريد الفوز خاصة أننا لعبنا على ملعبنا".

مفاجآت سوق الانتقالات الشتوية من تركي آل الشيخ

قال تركي آل الشيخ مالك ألميريا أنه سيجلس خلال شهر مع مدرب الفريق جوتي والمدير التنفيذي محمد العاصي للنقاش حول احتياجات الفريق في سوق الانتقالات الشتوي القادم".

وقد أتم حديثه الذي نشره حساب ألميريا على تويتر قائلًا "ستكون هناك مفاجآت".

المباراة القادمة لألميريا

يحل ألميريا يوم السبت 16 نوفمبر القادم ضيفًا على فريق إلتشي في ملعب مانويل مارتينيز فاليرو ضمن الجولة الـ16 من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويتواجد إلتشي في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، مما يعني أن انتصاره قد يجعله يتساوى مع ألميريا في رصيد النقاط، ولذا ستكون كتيبة المدرب جوتي مطالبة بالعودة بنتيجة إيجابية، خاصة أيضًا لعدم الابتعاد كثيرًا عن المقاعد المؤهلة لليجا.