رئيس الهيئة العامة للرياضة: واثقون من نجاح السوبر الإسباني في السعودية

السوبر سيقام في يناير القادم

أبدى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية ثقته في قدرة المملكة على إنجاح بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي أعلن عن إقامتها اليوم في السعودية خلال يناير القادم.

وأعلنت السعودية اليوم إقامة كأس السوبر الإسباني على ملاعبها للسنوات الثلاثة القادمة وبدءً من الموسم الجاري مقابل 40 مليون يورو، وستُقام البطولة بنظام جديد، إذ ستضم 4 فرق هي بطلي ووصيفي بطولتي الليجا وكأس الملك.

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وستُشارك أندية برشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وريال مدريد في بطولة الموسم الجاري، والتي ستنطلق في السعودية يوم 8 يناير القادم وتستمر حتى الـ12 من نفس الشهر.

وتحدث الفيصل خلال حفل إجراء قرعة البطولة قائلًا "واثقون بإذن الله من نجاح بطولة السوبر الإسباني في السعودية، خاصة مع مشاركة 4 من أكبر الأندية الإسبانية ذات الشعبية الجارفة خاصة هنا في السعودية".

وأشار رئيس هيئة الرياضة السعودية إلى أن استضافة المملكة لمثل تلك الأحداث العالمية لم يكن ليحدث لولا الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة تجمع برشلونة مع فالنسيا في نصف النهائي الأول وأخرى تضع أتلتيكو مدريد وجهًا لوجه أمام ريال مدريد، وهو ما يسمح بأن يجمع النهائي الفريقين الكتالوني والمدريدي في كلاسيكو مثير على الأراضي السعودية.