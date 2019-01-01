حصاد ألميريا | أسبوع الهدايا والريمونتادا المجنونة وأخبار ميركاتو يناير

أسبوع مثير في ألميريا

أسبوع جميل وممتاز لألميريا المملوك للمستشار السعودي تركي آل الشيخ، قد يُعنون بأسبوع الهدايا في دوري الدرجة الثانية الإسباني .

المثير هذا الأسبوع كان الحديث بقوة عن سوق الانتقالات الشتوي، إذ بدأت الصحف تتحدث عن مفاجآت كبرى يُجهزها آل الشيخ سواء فيما يخص القادمين أو الراحلين عن النادي الإسباني.

ملخص مباراة الأسبوع

استقبل ألميريا على ملعبه "ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط" فريق ميرانديس صاحب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، وقد قدم مباراة ممتازة أنهاها لصالحه بنتيجة 3-1 بعد ريمونتادا مذهلة وصعبة.

المثير في اللقاء أن ألميريا تعرض لموقفين صعبين جدًا خلال الـ20 دقيقة الأولى، الأول هو استقباله لهدف سجله ماركوس دي سوزا بعد 11 دقيقة من البداية، والثاني هو طرد لاعب وسطه سيزار دي لا هوز عند الدقيقة الـ20.

ألميريا لم يستسلم أبدًا وأظهر جرينتا رائعة في الشوط الثاني ليُحقق ريمونتادا مذهلة بإحراز 3 أهداف بدأت عند الدقيقة الـ46 بهدف من خوان مونيوز، ثم هدف ثانٍ بعد 3 دقائق أحرزه داروين نونيز وأخيرًا هدف خوسيه كارلوس لازو عند الدقيقة الـ72.

موقف ألميريا في جدول الترتيب

ألميريا حافظ على تواجده في المركز الثاني بصحبة برصيد 34 نقطة، لكن الخبر الأهم أن النادي قلص الفارق مع قادش في الصدارة إلى 5 نقاط فقط بعد سقوط المتصدر في فخ التعادل السلبي مع إلتشي على ملعبه.

تعادل قادش لم يكن الهدية الوحيدة التي قبلها ألميريا الذي يبدو وأنه بدأ موسم استقبال الهدايا مبكرًا، إذ شهدت الجولة الـ19 تعثر ملاحقيه هويسكا وفوينلابرادا بخسارة الأول أمام رايو فاييكانو وتعادل الثاني مع راسينخ سانتاندير ليتجمد رصيدهما عند 32 نقطة.

رد فعل تركي آل الشيخ بعد المباراة

رغم انشغاله بموسم الرياض وأحداثه المهمة، إلا أن تركي آل الشيخ تابع جيدًا مباراة ألميريا في الجولة الـ19 من دوري الدرجة الثانية الإسباني، وقد أعاد تغريد عدة تغريدات تتحدث عن الفوز المثير وأرفقها بوسم "ألميريا لا يستسلم أبدًا" بعد عودة الفريق بالنتيجة من 1-0 إلى 3-1 رغم أنه لعب منقوصًا منذ الدقيقة الـ20.

ونشر الوزير السعودي ورئيس هيئة الترفيه السعودية كذلك تغريدة خاصة بتسليم جائزة السيارة لأحد الحاضرين في الملعب، كما نشر تغريدة أخرى لتميمة الفريق "روزام" في ظهورها الأول في ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

رد الفعل الأبرز والأهم لتركي آل الشيخ جاء عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إذ كتب معلقًا على صورة للاعبي ألميريا يحتفلون بالفوز المثير "لقد كانوا أبطالًا حقًا، لقد أثبتوا أنهم رجال وأسود بتعويض النقص ونجحوا في العودة القوية والسيطرة على المباراة".

أخبار سوق الانتقالات الشتوي لألميريا

سبق أن وعد تركي آل الشيخ بسوق انتقالات شتوي ساخن وعدد من المفاجآت البارزة، وقد تحدثت صحيفة آس الإسبانية الأسبوع الماضي عن ميركاتو يناير ساخن جدًا في ألميريا سيشهد رحيل عدد من اللاعبين قد يصل إلى 5 واستقدام مثلهم.

وأبرز الأسماء المرشحة للرحيل هي حارس المرمى دراجان روسيتش والمهاجم سيكو جاساما والجناح جاسبار باناديرو ولاعب الوسط شيما نونيز والمدافع فالنتين أوزورنوافور.

المباراة القادمة لألميريا

يحل ألميريا يوم الـ15 من ديسمبر الجاري ضيفًا على فريق فوينلابرادا في مباراة قوية وحاسمة في صراع التأهل لليجا، وسيُلعب اللقاء على ملعب فيرناندو توريس.