يناير ساخن في ألميريا، و5 أسماء على اللائحة السوداء لتركي آل الشيخ

النادي يُحضر لسوق انتقالات قوي في الشتاء

يستعد ألميريا لسوق انتقالات شتوي قوي للغاية بقيادة مالكه تركي آل الشيخ الذي سبق وأعلن عن وجود مفاجآت كبيرة في يناير القادم.

وكان النادي الإسباني وبعد انتقال ملكيته للوزير السعودي قد قام بعدد من الصفقات القوية والمكلفة، ولكن يبدو أن آل الشيخ لم يكتف ويريد دعم الصفوف بالمزيد من اللاعبين خاصة بعد تعاقده مع المدرب الإسباني جوتي بدلًا من بيدرو إيمانويل.

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صحيفة آس الإسبانية أوضحت في تقرير لها أن ألميريا سيحظى بسوق انتقالات قوي في يناير، سواء على صعيد الراحلين أو القادمين.

وحددت الصحيفة 5 أسماء ضمن القائمة السوداء لتركي آل الشيخ وهي المستعدة لحزم حقائبها والرحيل بعيدًا عن ألميريا خلال يناير، وهم حارس المرمى دراجان روسيتش والمهاجم سيكو جاساما والجناح جاسبار باناديرو ولاعب الوسط شيما نونيز والمدافع فالنتين أوزورنوافور.

وفيما كان الثنائي روسيتش وأوزورنوافور متوقع رحيلهم عن الفريق، إذ لم يلعب الأول أبدًا مع الفريق ولعب الثاني مباراة واحدة فقط، فالمفاجأة كانت في فكرة التخلي عن جاساما صاحب الـ5 أهداف في الدوري.